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السيطرة على حريق ضخم في أكبر أسواق الخيام في الكويت
السيطرة على حريق ضخم في أكبر أسواق الخيام في الكويت
أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، السيطرة على حريق ضحم اندلع اليوم الاثنين في سوق للخيام بمنطقة الري الصناعية جنوبي العاصمة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T18:18+0000
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وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، نقلا عن بيان لقوة الإطفاء أنها تتعامل مع حريق هائل، في سوق الخيام بمنطقة الري في محافظة الفروانية، وأن 4 فرق إطفاء تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.وأشار البيان إلى أن "مساحة الحريق تقدر بنحو بـ4000 متر مربع، وأنه طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام".ولم تعلن السلطات الكويتية عن وقوع ضحايا ولا عن حجم الخسائر المادية جراء الحريق، حتى الآن.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

السيطرة على حريق ضخم في أكبر أسواق الخيام في الكويت

18:18 GMT 30.05.2022
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo
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أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، السيطرة على حريق ضحم اندلع اليوم الاثنين في سوق للخيام بمنطقة الري الصناعية جنوبي العاصمة.
وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، نقلا عن بيان لقوة الإطفاء أنها تتعامل مع حريق هائل، في سوق الخيام بمنطقة الري في محافظة الفروانية، وأن 4 فرق إطفاء تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.
وأشار البيان إلى أن "مساحة الحريق تقدر بنحو بـ4000 متر مربع، وأنه طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام".
ولم تعلن السلطات الكويتية عن وقوع ضحايا ولا عن حجم الخسائر المادية جراء الحريق، حتى الآن.
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