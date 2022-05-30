عربي
بايدن يستبعد إرسال الولايات المتحدة لصواريخ "قادرة أن تطال الأراضي الروسية"
https://arabic.sputniknews.com/20220530/الشرطة-الأرمينية-توقف-111-متظاهرا-قرب-مقر-الحكومة-في-يريفان-1062893661.html
الشرطة الأرمينية توقف 111 متظاهرا قرب مقر الحكومة في يريفان
الشرطة الأرمينية توقف 111 متظاهرا قرب مقر الحكومة في يريفان
أفاد المكتب الإعلامي للشرطة الأرمنية، اليوم الاثنين، بتوقيف 111 متظاهرا قرب مبنى الحكومة في العاصمة يريفان. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:04+0000
2022-05-30T13:04+0000
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048209020_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_74c4af5a2ae6f9ef7bc420c73e0c410b.jpg
وقال ناطق باسم المكتب، لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تم تحويل 111 شخصًا إلى أقسام الشرطة".وحاول معارضو رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم، اختراق صفوف الشرطة التي طوقت مبنى الحكومة لكي يتمكن النواب عن المعارضة من الدخول إلى المبنى ولقاء ممثلي الوزارة؛ وذلك للتعبير عن موقفهم من مشروع البيان حول إقليم "قره باغ" (المتنازع عليه مع أذربيجان).وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في أرمينيا بدأت، منذ نحو شهر؛ ويطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان.ويعتقد معارضو رئيس الوزراء الأرميني أنه يحاول تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في قضية "قره باغ"، من خلال ترسيم الحدود بين البلدين؛ ويعلنون أنهم يعتزمون إحباط المخطط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048209020_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_0f241c6828c788590d62bb32911e5476.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أرمينيا

الشرطة الأرمينية توقف 111 متظاهرا قرب مقر الحكومة في يريفان

13:04 GMT 30.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان في يريفان، 25 فبراير 2021
الوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان في يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد المكتب الإعلامي للشرطة الأرمنية، اليوم الاثنين، بتوقيف 111 متظاهرا قرب مبنى الحكومة في العاصمة يريفان.
وقال ناطق باسم المكتب، لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تم تحويل 111 شخصًا إلى أقسام الشرطة".

وحاول معارضو رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم، اختراق صفوف الشرطة التي طوقت مبنى الحكومة لكي يتمكن النواب عن المعارضة من الدخول إلى المبنى ولقاء ممثلي الوزارة؛ وذلك للتعبير عن موقفهم من مشروع البيان حول إقليم "قره باغ" (المتنازع عليه مع أذربيجان).

وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في أرمينيا بدأت، منذ نحو شهر؛ ويطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان.

ويعتقد معارضو رئيس الوزراء الأرميني أنه يحاول تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في قضية "قره باغ"، من خلال ترسيم الحدود بين البلدين؛ ويعلنون أنهم يعتزمون إحباط المخطط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала