الشرطة الأرمينية توقف 111 متظاهرا قرب مقر الحكومة في يريفان
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان في يريفان، 25 فبراير 2021
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أفاد المكتب الإعلامي للشرطة الأرمنية، اليوم الاثنين، بتوقيف 111 متظاهرا قرب مبنى الحكومة في العاصمة يريفان.
وقال ناطق باسم المكتب، لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تم تحويل 111 شخصًا إلى أقسام الشرطة".
وحاول معارضو رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم، اختراق صفوف الشرطة التي طوقت مبنى الحكومة لكي يتمكن النواب عن المعارضة من الدخول إلى المبنى ولقاء ممثلي الوزارة؛ وذلك للتعبير عن موقفهم من مشروع البيان حول إقليم "قره باغ" (المتنازع عليه مع أذربيجان).
وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في أرمينيا بدأت، منذ نحو شهر؛ ويطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان.
ويعتقد معارضو رئيس الوزراء الأرميني أنه يحاول تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في قضية "قره باغ"، من خلال ترسيم الحدود بين البلدين؛ ويعلنون أنهم يعتزمون إحباط المخطط.
وحاول معارضو رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم، اختراق صفوف الشرطة التي طوقت مبنى الحكومة لكي يتمكن النواب عن المعارضة من الدخول إلى المبنى ولقاء ممثلي الوزارة؛ وذلك للتعبير عن موقفهم من مشروع البيان حول إقليم "قره باغ" (المتنازع عليه مع أذربيجان).
وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في أرمينيا بدأت، منذ نحو شهر؛ ويطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان.
ويعتقد معارضو رئيس الوزراء الأرميني أنه يحاول تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في قضية "قره باغ"، من خلال ترسيم الحدود بين البلدين؛ ويعلنون أنهم يعتزمون إحباط المخطط.