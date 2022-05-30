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https://arabic.sputniknews.com/20220530/العثور-على-حطام-الطائرة-النيبالية-المفقودة-على-سفح-جبل-1062876785.html
العثور على حطام الطائرة النيبالية المفقودة على سفح جبل
العثور على حطام الطائرة النيبالية المفقودة على سفح جبل
أعلن الجيش في نيبال، اليوم الاثنين، العثور على حطام طائرة مفقودة، متناثرا على سفح جبل وتأكد مصرع 14 شخصا من بين 22 كانوا على متنها. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:10+0000
2022-05-30T07:10+0000
طائرة
نيبال
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وقال مسؤول في مطار تريبهوان الدولي في كاتمندو إن رجال الإنقاذ انتشلوا 14 جثة من موقع التحطم، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".لم ترد أنباء عن العثور عن ناجين، بينما لا زالت عملية البحث جارية في موقع التحطم.وأظهرت الصور الملتقطة من الجو لموقع التحطم أجزاء من الطائرة متناثرة على الصخور على جانب مضيق جبلي.وكانت الطائرة وهي من طراز توين أوتير تابعة لشركة "تارا إير" فقدت الاتصال ببرج المطار أمس الأحد بينما كانت تحلق في منطقة من وديان الأنهار العميقة وقمم الجبال في رحلة مدتها 20 دقيقة.وأقلعت طائرة توين أوتر من بلدة بوخارا الواقعة غربي البلاد في الساعة 9:55 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش) لكنها سرعان ما فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم شركة "تارا إير" سودارشان بارتولا إن: "رحلة داخلية متجهة إلى جومسوم قادمة من بوخارا فقدت الاتصال".وأوضح أنه كان على متن الطائرة 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.وقال فانيندرا ماني بوخاريل المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم نشر طائرتين هليكوبتر لإجراء عملية بحث.لكنه قال، إن الرؤية كانت منخفضة، موضحا أنه "من المرجح أن يعرقل الطقس السيئ عملية البحث. الرؤية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن رؤية أي شيء".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/العثور-على-طائرة-سياحية-مفقودة-بقاع-بحيرة-في-أيسلندا-1058075340.html
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طائرة, نيبال

العثور على حطام الطائرة النيبالية المفقودة على سفح جبل

07:10 GMT 30.05.2022
© Arun Tamang, Facebookلقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021
لقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Arun Tamang, Facebook
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أعلن الجيش في نيبال، اليوم الاثنين، العثور على حطام طائرة مفقودة، متناثرا على سفح جبل وتأكد مصرع 14 شخصا من بين 22 كانوا على متنها.
وقال مسؤول في مطار تريبهوان الدولي في كاتمندو إن رجال الإنقاذ انتشلوا 14 جثة من موقع التحطم، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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العثور على طائرة سياحية مفقودة بقاع بحيرة في أيسلندا
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لم ترد أنباء عن العثور عن ناجين، بينما لا زالت عملية البحث جارية في موقع التحطم.
وأظهرت الصور الملتقطة من الجو لموقع التحطم أجزاء من الطائرة متناثرة على الصخور على جانب مضيق جبلي.
وكانت الطائرة وهي من طراز توين أوتير تابعة لشركة "تارا إير" فقدت الاتصال ببرج المطار أمس الأحد بينما كانت تحلق في منطقة من وديان الأنهار العميقة وقمم الجبال في رحلة مدتها 20 دقيقة.
وأقلعت طائرة توين أوتر من بلدة بوخارا الواقعة غربي البلاد في الساعة 9:55 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش) لكنها سرعان ما فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم شركة "تارا إير" سودارشان بارتولا إن: "رحلة داخلية متجهة إلى جومسوم قادمة من بوخارا فقدت الاتصال".
وأوضح أنه كان على متن الطائرة 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.
وقال فانيندرا ماني بوخاريل المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم نشر طائرتين هليكوبتر لإجراء عملية بحث.
لكنه قال، إن الرؤية كانت منخفضة، موضحا أنه "من المرجح أن يعرقل الطقس السيئ عملية البحث. الرؤية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن رؤية أي شيء".
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