https://arabic.sputniknews.com/20220530/العثور-على-حطام-الطائرة-النيبالية-المفقودة-على-سفح-جبل-1062876785.html

العثور على حطام الطائرة النيبالية المفقودة على سفح جبل

العثور على حطام الطائرة النيبالية المفقودة على سفح جبل

أعلن الجيش في نيبال، اليوم الاثنين، العثور على حطام طائرة مفقودة، متناثرا على سفح جبل وتأكد مصرع 14 شخصا من بين 22 كانوا على متنها. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T07:10+0000

2022-05-30T07:10+0000

2022-05-30T07:10+0000

طائرة

نيبال

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وقال مسؤول في مطار تريبهوان الدولي في كاتمندو إن رجال الإنقاذ انتشلوا 14 جثة من موقع التحطم، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".لم ترد أنباء عن العثور عن ناجين، بينما لا زالت عملية البحث جارية في موقع التحطم.وأظهرت الصور الملتقطة من الجو لموقع التحطم أجزاء من الطائرة متناثرة على الصخور على جانب مضيق جبلي.وكانت الطائرة وهي من طراز توين أوتير تابعة لشركة "تارا إير" فقدت الاتصال ببرج المطار أمس الأحد بينما كانت تحلق في منطقة من وديان الأنهار العميقة وقمم الجبال في رحلة مدتها 20 دقيقة.وأقلعت طائرة توين أوتر من بلدة بوخارا الواقعة غربي البلاد في الساعة 9:55 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش) لكنها سرعان ما فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم شركة "تارا إير" سودارشان بارتولا إن: "رحلة داخلية متجهة إلى جومسوم قادمة من بوخارا فقدت الاتصال".وأوضح أنه كان على متن الطائرة 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.وقال فانيندرا ماني بوخاريل المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم نشر طائرتين هليكوبتر لإجراء عملية بحث.لكنه قال، إن الرؤية كانت منخفضة، موضحا أنه "من المرجح أن يعرقل الطقس السيئ عملية البحث. الرؤية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن رؤية أي شيء".

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طائرة, نيبال