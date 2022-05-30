https://arabic.sputniknews.com/20220530/العقود-الآجلة-لخام-برنت-ترتفع-فوق-121-دولارا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-24-مارس-1062904280.html
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع فوق 121 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع فوق 121 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس
ارتفع نفط برنت فوق 121 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس في العقود الآجلة للتسليم في شهر يوليو/تموز. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T17:27+0000
2022-05-30T17:27+0000
2022-05-30T17:46+0000
العالم
اقتصاد
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وبحسب بيانات التداول، ارتفعت أسعار النفط العالمية في حدود 2%، ونما سعر العقود الآجلة لشهر يوليو لخام برنت بنسبة 1.86% إلى 121.65 دولارًا للبرميل، ولأغسطس بنسبة 1.7% إلى 117.54 دولارًا. ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% لتصل إلى 116.89 دولار.هذا وتترقب الأسواق العالمية نتيجة اجتماعات الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، والتي من المقرر أن يبحث خلالها فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا .ويتوقع أن تتأثر أسواق النفط والسلع الأساسية بأي قرارات جديدة للاتحاد الأوروبي، في ظل نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار عالمياً، وهو ما أدى إلى موجة تضخم غير مسبوقة.
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العالم, اقتصاد
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع فوق 121 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس
17:27 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
ارتفع نفط برنت فوق 121 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس في العقود الآجلة للتسليم في شهر يوليو/تموز.
وبحسب بيانات التداول، ارتفعت أسعار النفط العالمية في حدود 2%، ونما سعر العقود الآجلة لشهر يوليو لخام برنت بنسبة 1.86% إلى 121.65 دولارًا للبرميل، ولأغسطس بنسبة 1.7% إلى 117.54 دولارًا. ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% لتصل إلى 116.89 دولار.
هذا وتترقب الأسواق العالمية نتيجة اجتماعات الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، والتي من المقرر أن يبحث خلالها فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا .
ويتوقع أن تتأثر أسواق النفط والسلع الأساسية بأي قرارات جديدة للاتحاد الأوروبي، في ظل نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار عالمياً، وهو ما أدى إلى موجة تضخم غير مسبوقة.