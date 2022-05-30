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https://arabic.sputniknews.com/20220530/العلماء-الروس-يبدأون-اختبار-أول-عقار-في-العالم-بجين-قاتل-للسرطان-1062880142.html
العلماء الروس يبدأون اختبار أول عقار في العالم بجين قاتل للسرطان
العلماء الروس يبدأون اختبار أول عقار في العالم بجين قاتل للسرطان
بدأ العلماء الروس في المركز الوطني للبحوث الطبية للأورام في سانت بطرسبرغ التجارب السريرية لعقار جديد لعلاج سرطان الثدي، حسبما ذكر معهد الخبراء للأبحاث... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T08:23+0000
2022-05-30T08:23+0000
علوم
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لأول مرة في العالم، تم إدخال جين في عقار مضاد للأورام يصنع بروتينًا، يقتل الخلايا السرطانية.بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المحللون أن علماء أومسك قد ابتكروا جهاز محاكاة محلي لفحص البزل القطني (البزل الشوكي) - وهو إجراء لأخذ عينة من السائل النخاعي.
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علوم

العلماء الروس يبدأون اختبار أول عقار في العالم بجين قاتل للسرطان

08:23 GMT 30.05.2022
© Sputnikعلماء روس
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
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بدأ العلماء الروس في المركز الوطني للبحوث الطبية للأورام في سانت بطرسبرغ التجارب السريرية لعقار جديد لعلاج سرطان الثدي، حسبما ذكر معهد الخبراء للأبحاث الاجتماعية، الذي يقرر عملية استبدال الواردات في روسيا.
لأول مرة في العالم، تم إدخال جين في عقار مضاد للأورام يصنع بروتينًا، يقتل الخلايا السرطانية.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المحللون أن علماء أومسك قد ابتكروا جهاز محاكاة محلي لفحص البزل القطني (البزل الشوكي) - وهو إجراء لأخذ عينة من السائل النخاعي.
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