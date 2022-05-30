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https://arabic.sputniknews.com/20220530/الفائزون-في-يوروفيجن-يبيعون-الكأس-مقابل-العملة-الرقمية-1062877317.html
الفائزون في "يوروفيجن" يبيعون الكأس مقابل العملة الرقمية
الفائزون في "يوروفيجن" يبيعون الكأس مقابل العملة الرقمية
أعلنت مجموعة "أوركسترا كالوش" الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها باعت الكأس التي فازت بها في يوروفيجن 2022 مقابل 900 ألف دولار في مزاد خيري. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:31+0000
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اشترت الكأس شركة WhiteBit_ua cryptocurrency exchange ، بمبلغ 900000 دولار في مزاد خيري، حسب موقع anews.وقال أعضاء الفرقة "شكرًا لكل من قدم تبرعات، وخاصة WhiteBit_ua، التي اشترت الكأس مقابل 900 ألف دولار".
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الفائزون في "يوروفيجن" يبيعون الكأس مقابل العملة الرقمية

07:31 GMT 30.05.2022
© Photo / European Broadcasting Union مهرجان الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2019
مهرجان الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Photo / European Broadcasting Union
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أعلنت مجموعة "أوركسترا كالوش" الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها باعت الكأس التي فازت بها في يوروفيجن 2022 مقابل 900 ألف دولار في مزاد خيري.
اشترت الكأس شركة WhiteBit_ua cryptocurrency exchange ، بمبلغ 900000 دولار في مزاد خيري، حسب موقع anews.
وقال أعضاء الفرقة "شكرًا لكل من قدم تبرعات، وخاصة WhiteBit_ua، التي اشترت الكأس مقابل 900 ألف دولار".
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