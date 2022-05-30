https://arabic.sputniknews.com/20220530/القبض-على-زوج-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-بتهمة-القيادة-تحت-تأثير-الكحول-1062884811.html
القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول
القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول
ألقت الشرطة القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحت مزاعم القيادة تحت تأثير الكحول. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:20+0000
2022-05-30T10:20+0000
2022-05-30T10:20+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وألقي القبض على بول بيلوسي (82 عاما) في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء السبت، ووجهت إليه تهمة القيادة بمستوى كحول في الدم 0.08 أو أعلى، وكذلك القيادة تحت تأثير الكحول.وتم الإبلاغ عن اعتقال زوج نانسي بيلوسي لأول مرة بواسطة موقع "تي إم زد" الأمريكي.وتم حجز زوج بيلوسي في السجن، أمس الأحد ، وأفرج عنه بكفالة قدرها 5000 دولار، وفقًا لسجلات مقاطعة نابا.وبول بيلوسي متزوج من نانسي بلوسي منذ عام 1963.وقال متحدث باسم بيلوس إنها لن تعلق على الحادث، لكونه مسألة خاصة، والتي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/نتيجة-فحص-كورونا-لرئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-بيلوسي-تتحول-إلى-سلبية-1061097490.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول
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ألقت الشرطة القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحت مزاعم القيادة تحت تأثير الكحول.
وألقي القبض على بول بيلوسي (82 عاما) في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء السبت، ووجهت إليه تهمة القيادة بمستوى كحول في الدم 0.08 أو أعلى، وكذلك القيادة تحت تأثير الكحول.
وتم الإبلاغ عن اعتقال زوج نانسي بيلوسي لأول مرة بواسطة موقع "تي إم زد"
الأمريكي.
وتم حجز زوج بيلوسي في السجن، أمس الأحد ، وأفرج عنه بكفالة قدرها 5000 دولار، وفقًا لسجلات مقاطعة نابا.
وبول بيلوسي متزوج من نانسي بلوسي منذ عام 1963.
وقال متحدث باسم بيلوس إنها لن تعلق على الحادث، لكونه مسألة خاصة، والتي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي.