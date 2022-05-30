https://arabic.sputniknews.com/20220530/القدرات-العسكرية-لجيوش-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-2022-1062890226.html
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022
تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي، الذي يمتلك أضخم قوة دبابات في العالم. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:40+0000
2022-05-30T11:40+0000
2022-05-30T11:40+0000
انفوجرافيك
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ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.وفي الـ22 من مايو/ أيار الجاري، حذر الأمين العام للمنظمة من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن المنظمة تملك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022
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تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي، الذي يمتلك أضخم قوة دبابات في العالم.
ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.
وفي الـ22 من مايو/ أيار الجاري، حذر الأمين العام للمنظمة من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن المنظمة تملك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".