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https://arabic.sputniknews.com/20220530/القدرات-العسكرية-لجيوش-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-2022-1062890226.html
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022
تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي، الذي يمتلك أضخم قوة دبابات في العالم. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:40+0000
2022-05-30T11:40+0000
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ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.وفي الـ22 من مايو/ أيار الجاري، حذر الأمين العام للمنظمة من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن المنظمة تملك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".
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القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022

11:40 GMT 30.05.2022
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تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي، الذي يمتلك أضخم قوة دبابات في العالم.
ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022 - إنفوجراف - سبوتنيك عربي
وفي الـ22 من مايو/ أيار الجاري، حذر الأمين العام للمنظمة من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن المنظمة تملك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".
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