https://arabic.sputniknews.com/20220530/الكرملين-آلية-دفع-الغاز-الجديدة-أظهرت-ملاءمتها-1062882593.html
الكرملين: آلية دفع الغاز الجديدة أظهرت "ملاءمتها"
الكرملين: آلية دفع الغاز الجديدة أظهرت "ملاءمتها"
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن استخدام نظام سداد الغاز الجديد لدفع الديون الخارجية، أثبت ملاءمته. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:41+0000
2022-05-30T09:41+0000
2022-05-30T09:41+0000
روسيا
إعادة هيكلة الديون
دفع
الروبل
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "بشكل عام، أظهرت ممارسة نظام سداد الغاز، على سبيل المثال، ملاءمتها لكل من البائعين والمشترين في الظروف الحالية. ولماذا لا يتم استخدامه- فقط بترتيب عكسي".هذا وأعلنت وزارة المال الروسية بالفعل أنها ستضطر إلى الوفاء بهذه الالتزامات بالروبل. ذكرت وكالات التصنيف الدولية أن تغيير عملة الدفع سيتم الاعتراف به على أنه تقصير، في روسيا، يتم تداول السندات السيادية المقومة بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار في السوق.مع ذلك، في توثيق جميع القضايا الروسية، تم العثور على شرط "استرداد بعملة أخرى"، يفتح ذلك نظريا وسيلة للدفع بالروبل دون أن يعتبر ذلك تخلفا عن السداد، بحسب ما ذكرت صحيفة"rbc".وقد تحتفظ روسيا أيضا بإمكانية سداد الديون باليورو لدائنيها غير الأمريكيين. في 4 مايو/ أيار، ذكرت المفوضية الأوروبية أن العقوبات الأوروبية لا تمنع الحكومة الروسية من خدمة سندات اليورو الصادرة قبل 9 مارس/ آذار. بالإضافة إلى ذلك، في 1 أبريل/نيسان، سمحت الحكومة البريطانية باستخدام البنية التحتية المالية البريطانية لتسديد مدفوعات الديون السيادية حتى 30 يونيو/حزيران على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-روسيا-لديها-طرق-لتجنب-التخلف-عن-السداد-حتى-دون-ترخيص-أمريكي-1062753188.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إعادة هيكلة الديون, دفع, الروبل
الكرملين: آلية دفع الغاز الجديدة أظهرت "ملاءمتها"
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن استخدام نظام سداد الغاز الجديد لدفع الديون الخارجية، أثبت ملاءمته.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "بشكل عام، أظهرت ممارسة نظام سداد الغاز، على سبيل المثال، ملاءمتها لكل من البائعين والمشترين في الظروف الحالية. ولماذا لا يتم استخدامه- فقط بترتيب عكسي".
في الوقت ذاته، أشار بيسكوف إلى أن "هذه مسألة تخص وزارة المالية".
هذا وأعلنت وزارة المال الروسية بالفعل أنها ستضطر إلى الوفاء بهذه الالتزامات بالروبل. ذكرت وكالات التصنيف الدولية أن تغيير عملة الدفع سيتم الاعتراف به على أنه تقصير، في روسيا، يتم تداول السندات السيادية المقومة بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار في السوق.
مع ذلك، في توثيق جميع القضايا الروسية، تم العثور على شرط "استرداد بعملة أخرى"، يفتح ذلك نظريا وسيلة للدفع بالروبل دون أن يعتبر ذلك تخلفا عن السداد، بحسب ما ذكرت صحيفة"rbc"
.
وقد تحتفظ روسيا أيضا بإمكانية سداد الديون باليورو لدائنيها غير الأمريكيين. في 4 مايو/ أيار، ذكرت المفوضية الأوروبية أن العقوبات الأوروبية لا تمنع الحكومة الروسية من خدمة سندات اليورو الصادرة قبل 9 مارس/ آذار. بالإضافة إلى ذلك، في 1 أبريل/نيسان، سمحت الحكومة البريطانية باستخدام البنية التحتية المالية البريطانية لتسديد مدفوعات الديون السيادية حتى 30 يونيو/حزيران على الأقل.