https://arabic.sputniknews.com/20220530/المجلس-الرئاسي-اليمني-يشكل-لجنة-عسكرية-وأمنية-لإعادة-هيكلة-القوات-المسلحة-وحفظ-الأمن-1062897590.html
المجلس الرئاسي اليمني يشكل لجنة عسكرية وأمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وحفظ الأمن
المجلس الرئاسي اليمني يشكل لجنة عسكرية وأمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وحفظ الأمن
أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في البلاد، بهدف تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:01+0000
2022-05-30T14:01+0000
2022-05-30T14:01+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_0:30:2783:1595_1920x0_80_0_0_63b61fbbf5b7fc5d44ab29b163485c98.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، أن المجلس الرئاسي أقر في اجتماع اليوم "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في البلاد".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-التزامه-بضبط-النفس-تجاه-خروقات-جماعة-أنصار-الله-1062816378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_310:0:2474:1623_1920x0_80_0_0_3189d9866b1d328786ee23dd87c7b7d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
المجلس الرئاسي اليمني يشكل لجنة عسكرية وأمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وحفظ الأمن
تابعنا عبر
أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في البلاد، بهدف تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، أن المجلس الرئاسي أقر في اجتماع اليوم "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في البلاد".
ويشهد اليمن
منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.