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المجلس الرئاسي اليمني يشكل لجنة عسكرية وأمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وحفظ الأمن
المجلس الرئاسي اليمني يشكل لجنة عسكرية وأمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وحفظ الأمن
أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في البلاد، بهدف تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:01+0000
2022-05-30T14:01+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، أن المجلس الرئاسي أقر في اجتماع اليوم "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في البلاد".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-التزامه-بضبط-النفس-تجاه-خروقات-جماعة-أنصار-الله-1062816378.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن

المجلس الرئاسي اليمني يشكل لجنة عسكرية وأمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وحفظ الأمن

14:01 GMT 30.05.2022
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022
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أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في البلاد، بهدف تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، أن المجلس الرئاسي أقر في اجتماع اليوم "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في البلاد".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
مجلس القيادة اليمني يؤكد التزامه بضبط النفس تجاه خروقات جماعة "أنصار الله"
28 مايو, 15:24 GMT
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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