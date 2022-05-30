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https://arabic.sputniknews.com/20220530/الممثلون-الدائمون-في-الاتحاد-الأوروبي-يسعون-لفرض-حزمة-سادسة-من-العقوبات-على-روسيا-1062875954.html
الممثلون الدائمون في الاتحاد الأوروبي يسعون لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
الممثلون الدائمون في الاتحاد الأوروبي يسعون لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
قال وفد فرنسا، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، في بيان إن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون اليوم الاثنين قبل قمة الاتحاد... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:06+0000
2022-05-30T07:06+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الوفد في تغريدة على تويتر "المندوبون الدائمون سيجتمعون صباح الاثنين لدراسة إعداد الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا."هذا وتعقد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 30 و 31 مايو وستخصص بشكل أساسي لأوكرانيا.هذا وأشار تقرير إعلامي إلى السبب الذي يقف عائقا أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا.وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الخوف من انكماش اقتصادي هو الذي يمنع الغرب من فرض عقوبات.
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أخبار الاتحاد الأوروبي

الممثلون الدائمون في الاتحاد الأوروبي يسعون لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا

07:06 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال وفد فرنسا، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، في بيان إن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون اليوم الاثنين قبل قمة الاتحاد الأوروبي الموافقة على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.
وقال الوفد في تغريدة على تويتر "المندوبون الدائمون سيجتمعون صباح الاثنين لدراسة إعداد الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا."
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إنه يأمل الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بحلول نهاية مايو.
هذا وتعقد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 30 و 31 مايو وستخصص بشكل أساسي لأوكرانيا.
هذا وأشار تقرير إعلامي إلى السبب الذي يقف عائقا أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الخوف من انكماش اقتصادي هو الذي يمنع الغرب من فرض عقوبات.
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