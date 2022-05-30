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https://arabic.sputniknews.com/20220530/الموناليزا-تتعرض-لهجوم-بالكعكفيديو-1062875552.html
"الموناليزا" تتعرض لهجوم بالكعك...فيديو
"الموناليزا" تتعرض لهجوم بالكعك...فيديو
ألقى ناشط بيئي كعكة على لوحة الموناليزا للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي المعروضة في متحف اللوفر في باريس. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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الحادث الذي وقع يوم الأحد قام فيه شاب برمي كعكة على اللوحة مستخدما في ذلك كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل الاقتراب من اللوحة قدر الإمكان، حيث يوجد ممر مخصص لهؤلاء الأشخاص.وعلق الشاب على فعلته عندما اعتقله رجال الأمن، قائلا: "فكر في الأرض. هناك أشخاص يدمرون الأرض. فكر في الأمر. يقول لك الفنانون".هذا ولم يصدر المتحف أي بيان رسمي، في الوقت الذي قام فيه موظفوه بغسل الزجاج المصفح الذي كان يغطي اللوحة، التي لم تتضرر من جراء الحادث.
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مجتمع

"الموناليزا" تتعرض لهجوم بالكعك...فيديو

06:54 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 30.05.2022)
CC0 / / موناليزا
موناليزا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
CC0 / /
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ألقى ناشط بيئي كعكة على لوحة الموناليزا للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي المعروضة في متحف اللوفر في باريس.
الحادث الذي وقع يوم الأحد قام فيه شاب برمي كعكة على اللوحة مستخدما في ذلك كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل الاقتراب من اللوحة قدر الإمكان، حيث يوجد ممر مخصص لهؤلاء الأشخاص.
وعلق الشاب على فعلته عندما اعتقله رجال الأمن، قائلا: "فكر في الأرض. هناك أشخاص يدمرون الأرض. فكر في الأمر. يقول لك الفنانون".
هذا ولم يصدر المتحف أي بيان رسمي، في الوقت الذي قام فيه موظفوه بغسل الزجاج المصفح الذي كان يغطي اللوحة، التي لم تتضرر من جراء الحادث.
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