https://arabic.sputniknews.com/20220530/الناطق-باسم-حكومة-تشاد-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-الاشتباكات-التي-وقعت-بمناجم-الذهب-1062901918.html

الناطق باسم حكومة تشاد يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاشتباكات التي وقعت في مناجم الذهب

الناطق باسم حكومة تشاد يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاشتباكات التي وقعت في مناجم الذهب

قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في تشاد عبد الرحمن غلام الله، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة التشادية تمكنت من ‏إعادة الأمن والاستقرار لمناجم... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T15:48+0000

2022-05-30T15:48+0000

2022-05-30T15:49+0000

أخبار تشاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102983/78/1029837877_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_e584b28a75e119c7a96be447cace946b.jpg

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "لمنطقة التي تقع فيها المناجم غير صالحة للحياة، وهي منطقة قريبة من الحدود الليبية لا يوجد فيها حتى الماء من، حيث يتم جلبه من ليبيا".وأوضح أن "ما حدث كان نتيجة خلاف بين قبائل موجودة بالقرب من المنطقة، والتي يتواجد فيها العديد من الجنسيات الأخرى من ليبيا والنيجر والدول المجاورة لتشاد، بما فيهم أيضا العديد من التشاديين، وأنهم يسعون للحصول على الذهب من هذه المناطق ويقيمون في منطقة ليست فيها مقومات للحياة".وتمتلئ منطقة كوري بوغودي بالمناجم، حيث ينشط هناك العديد من المنقبين عن الذهب بشكل سري من جميع أنحاء البلاد، ومن الدول المجاورة، خاصة أن المنطقة قريبة من الحدود الليبية.وتتجدد بين الحين والآخر المواجهات بين بين قبائل متنافسة وأشخاص من جنسيات غير تشادية. وتقع كوري بوغودي في منطقة جبلية على جانبي الحدود بين ليبيا وتشاد، حيث تصعب السيطرة الأمنية الدائمة عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/مقتل-نحو-100-شخص-خلال-اشتباكات-بين-عمال-مناجم-ذهب-في-تشاد-1062899710.html

أخبار تشاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تشاد, العالم