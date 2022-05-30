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https://arabic.sputniknews.com/20220530/الناطق-باسم-حكومة-تشاد-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-الاشتباكات-التي-وقعت-بمناجم-الذهب-1062901918.html
الناطق باسم حكومة تشاد يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاشتباكات التي وقعت في مناجم الذهب
الناطق باسم حكومة تشاد يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاشتباكات التي وقعت في مناجم الذهب
قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في تشاد عبد الرحمن غلام الله، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة التشادية تمكنت من ‏إعادة الأمن والاستقرار لمناجم... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:48+0000
2022-05-30T15:49+0000
أخبار تشاد
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "لمنطقة التي تقع فيها المناجم غير صالحة للحياة، وهي منطقة قريبة من الحدود الليبية لا يوجد فيها حتى الماء من، حيث يتم جلبه من ليبيا".وأوضح أن "ما حدث كان نتيجة خلاف بين قبائل موجودة بالقرب من المنطقة، والتي يتواجد فيها العديد من الجنسيات الأخرى من ليبيا والنيجر والدول المجاورة لتشاد، بما فيهم أيضا العديد من التشاديين، وأنهم يسعون للحصول على الذهب من هذه المناطق ويقيمون في منطقة ليست فيها مقومات للحياة".وتمتلئ منطقة كوري بوغودي بالمناجم، حيث ينشط هناك العديد من المنقبين عن الذهب بشكل سري من جميع أنحاء البلاد، ومن الدول المجاورة، خاصة أن المنطقة قريبة من الحدود الليبية.وتتجدد بين الحين والآخر المواجهات بين بين قبائل متنافسة وأشخاص من جنسيات غير تشادية. وتقع كوري بوغودي في منطقة جبلية على جانبي الحدود بين ليبيا وتشاد، حيث تصعب السيطرة الأمنية الدائمة عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مقتل-نحو-100-شخص-خلال-اشتباكات-بين-عمال-مناجم-ذهب-في-تشاد-1062899710.html
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أخبار تشاد, العالم

الناطق باسم حكومة تشاد يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاشتباكات التي وقعت في مناجم الذهب

15:48 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 15:49 GMT 30.05.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال في منجم للفحم
عمال في منجم للفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
عمال في منجم للفحم
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في تشاد عبد الرحمن غلام الله، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة التشادية تمكنت من ‏إعادة الأمن والاستقرار لمناجم الذهب التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية". ‏
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "لمنطقة التي تقع فيها المناجم غير صالحة للحياة، وهي منطقة قريبة من الحدود الليبية لا يوجد فيها حتى الماء من، حيث يتم جلبه من ليبيا".
وأوضح أن "ما حدث كان نتيجة خلاف بين قبائل موجودة بالقرب من المنطقة، والتي يتواجد فيها العديد من الجنسيات الأخرى من ليبيا والنيجر والدول المجاورة لتشاد، بما فيهم أيضا العديد من التشاديين، وأنهم يسعون للحصول على الذهب من هذه المناطق ويقيمون في منطقة ليست فيها مقومات للحياة".
وتابع مؤكدا أن "القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع هناك، وأنه يجرى نقل الآلاف من الأشخاص في المنطقة".
عمال في منجم للفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
مقتل نحو 100 شخص خلال اشتباكات بين عمال مناجم ذهب في تشاد
14:40 GMT
وتمتلئ منطقة كوري بوغودي بالمناجم، حيث ينشط هناك العديد من المنقبين عن الذهب بشكل سري من جميع أنحاء البلاد، ومن الدول المجاورة، خاصة أن المنطقة قريبة من الحدود الليبية.
وتتجدد بين الحين والآخر المواجهات بين بين قبائل متنافسة وأشخاص من جنسيات غير تشادية. وتقع كوري بوغودي في منطقة جبلية على جانبي الحدود بين ليبيا وتشاد، حيث تصعب السيطرة الأمنية الدائمة عليها.
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