https://arabic.sputniknews.com/20220530/النرويج-أعادت-تسمية-بيلاروسيا-رسميا-1062892685.html
النرويج "أعادت تسمية" بيلاروسيا رسميا
النرويج "أعادت تسمية" بيلاروسيا رسميا
أعلنت النرويج بشكل رسمي تسمية بيلاروسيا باسمها المتداول بحسب بيان صحفي لوزارة خارجية البلاد. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:39+0000
2022-05-30T12:39+0000
2022-05-30T12:39+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في البيان، أن "وزارة الخارجية ستستخدم من الآن فصاعدا كلمة بيلاروسيا بدلا من هفيترسلاند". وأشار رئيس الوزراء جوناس جار ستير، إلى أن الاسم الجديد تم تقديمه "تضامنا مع الحركة الديمقراطية البيلاروسية". في مارس 2021 ، أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية أيضًا أنها ستستخدم مصطلح بيلاروسيا بدلاً من Hviderusland، "لأن هذا هو بالضبط طلب المجتمع المدني البيلاروسي". بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2019، أعلنت وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، خلال زيارة لمينسك، أن وزارة الخارجية توصي باستخدام اسم بيلاروسيا باللغة السويدية تقديرا لـ "المجتمع المدني البيلاروسي والشتات، الذي لطالما سعى إلى التأكيد على الهوية الوطنية واستقلال بلادهم ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
النرويج "أعادت تسمية" بيلاروسيا رسميا
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أعلنت النرويج بشكل رسمي تسمية بيلاروسيا باسمها المتداول بحسب بيان صحفي لوزارة خارجية البلاد.
وجاء في البيان، أن "وزارة الخارجية ستستخدم من الآن فصاعدا كلمة بيلاروسيا بدلا من هفيترسلاند".
وأشار رئيس الوزراء جوناس جار ستير، إلى أن الاسم الجديد تم تقديمه "تضامنا مع الحركة الديمقراطية
البيلاروسية".
مصطلح بيلاروسيا هو ترجمة صوتية لاسم بيلاروسيا، بينما هفيترسلاند هي الترجمة الحرفية لاسم بيلاروسيا (حيث تعني كلمة "هفايت" "أبيض" و "روسلاند" تعني "روسيا").
في مارس 2021 ، أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية أيضًا أنها ستستخدم مصطلح بيلاروسيا بدلاً من Hviderusland، "لأن هذا هو بالضبط طلب المجتمع المدني البيلاروسي". بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2019، أعلنت وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، خلال زيارة لمينسك، أن وزارة الخارجية توصي باستخدام اسم بيلاروسيا باللغة السويدية تقديرا لـ "المجتمع المدني البيلاروسي والشتات، الذي لطالما سعى إلى التأكيد على الهوية الوطنية واستقلال بلادهم ".