https://arabic.sputniknews.com/20220530/الوداد-يضرب-الأهلي-بثنائية-ويتوج-بدوري-الأبطال-1062907430.html
الوداد يضرب الأهلي بثنائية ويتوج بدوري الأبطال
الوداد يضرب الأهلي بثنائية ويتوج بدوري الأبطال
توج فريق الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نادي الأهلي المصري بهدفين دون رد. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T21:13+0000
2022-05-30T21:13+0000
2022-05-30T21:13+0000
نهائي دوري أبطال أفريقيا
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أقيمت المباراة النهائية التي جمعت الوداد والأهلي، مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نهائي المسابقة.أحرز هدفي الوداد الجناح الأيسر زهير المترجي الذي نجح في تسجيل في الدقيقة 15 و47 .ويأتي هذا التتويج بعد إحراز فريق نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نهائي دوري أبطال أفريقيا
الوداد يضرب الأهلي بثنائية ويتوج بدوري الأبطال
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توج فريق الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نادي الأهلي المصري بهدفين دون رد.
أقيمت المباراة النهائية التي جمعت الوداد والأهلي، مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نهائي المسابقة.
أحرز هدفي الوداد الجناح الأيسر زهير المترجي الذي نجح في تسجيل في الدقيقة 15 و47 .
ويأتي هذا التتويج بعد إحراز فريق نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.