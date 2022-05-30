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اليونان تصدر "توصية قوية" لسفنها بتجنب جميع المياه البحرية الخاضعة لسلطة إيران
اليونان تصدر "توصية قوية" لسفنها بتجنب جميع المياه البحرية الخاضعة لسلطة إيران
أعلنت اليونان، اليوم الاثنين، عن إصدارها تحذيرا لناقلات النفط والسفن الأخرى التي ترفع علمها لتجنب ‏المياه البحرية القريبة من إيران، وذلك بعد استيلاء طهران على... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:10+0000
2022-05-30T14:10+0000
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وقال وزير الشحن اليوناني، يوانيس بلاكيوتاكيس، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه أصدر "توصية قوية" للسفن التي ترفع علم اليونان لتجنب جميع "المياه البحرية الخاضعة لسلطة إيران".وترى "فاينانشيال تايمز" أنها خطوة من المحتمل أن تزعزع استقرار أسواق الناقلات، وذلك في وقت كان يشهد ارتفاعا في أسعار النفط بالفعل عند أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.وكانت إيران قد احتجزت، يوم الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان وقامت بتنكيس علميهما.يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الجمعة، أن "طهران اتخذت إجراءات عقابية ضد اليونان، بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ‏ناقلة نفط إيرانية، ونقل نفطها إلى أمريكا".‏وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال في منشور له على "تويتر"، يوم السبت: "يجب ألا تعرقل علاقاتنا مع اليونان بسبب سوء التقدير الشديد، بما في ذلك السطو على الطرق السريعة بأمر من طرف ثالث".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/إيران-تتحدث-عن-ممر-يربط-الخليج-بالبحر-الأسود-وتعتبرها-تطورات-إيجابية-1062866015.html
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اليونان تصدر "توصية قوية" لسفنها بتجنب جميع المياه البحرية الخاضعة لسلطة إيران

14:10 GMT 30.05.2022
© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perezناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
ناقلة نفط
© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez
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أعلنت اليونان، اليوم الاثنين، عن إصدارها تحذيرا لناقلات النفط والسفن الأخرى التي ترفع علمها لتجنب ‏المياه البحرية القريبة من إيران، وذلك بعد استيلاء طهران على ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني الأسبوع ‏الماضي.‏
وقال وزير الشحن اليوناني، يوانيس بلاكيوتاكيس، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه أصدر "توصية قوية" للسفن التي ترفع علم اليونان لتجنب جميع "المياه البحرية الخاضعة لسلطة إيران".
وترى "فاينانشيال تايمز" أنها خطوة من المحتمل أن تزعزع استقرار أسواق الناقلات، وذلك في وقت كان يشهد ارتفاعا في أسعار النفط بالفعل عند أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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أمس, 18:02 GMT
وكانت إيران قد احتجزت، يوم الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان وقامت بتنكيس علميهما.
يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الجمعة، أن "طهران اتخذت إجراءات عقابية ضد اليونان، بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ‏ناقلة نفط إيرانية، ونقل نفطها إلى أمريكا".‏
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال في منشور له على "تويتر"، يوم السبت: "يجب ألا تعرقل علاقاتنا مع اليونان بسبب سوء التقدير الشديد، بما في ذلك السطو على الطرق السريعة بأمر من طرف ثالث".
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