https://arabic.sputniknews.com/20220530/انعقاد-الاجتماع-الرابع-عشر-لمجلس-الشراكة-الأردني-الأوروبي-1062880233.html
انعقاد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي
انعقاد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي
ينعقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي يوم الخميس المقبل، في منطقة البحر الميت. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T08:21+0000
2022-05-30T08:21+0000
2022-05-30T08:21+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقالت وكالة "عمون" الإخبارية إن الاجتماع ينعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل.ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى جانب عدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.ويشهد الاجتماع بحث التقدم المحرز في تنفيذ محاور اتفاقية الشراكة، إلى جانب عددٍ من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما يبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.ويناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ مشاريع وبرامج الدعم الاقتصادية والتنموية في إطار وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021- 2027 والتي سيتم تبنيها خلال هذا الاجتماع، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وأزمات المنطقة.يذكر أن انعقاد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
انعقاد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي
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ينعقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي يوم الخميس المقبل، في منطقة البحر الميت.
وقالت وكالة "عمون"
الإخبارية إن الاجتماع ينعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى جانب عدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.
ويشهد الاجتماع بحث التقدم المحرز في تنفيذ محاور اتفاقية الشراكة، إلى جانب عددٍ من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما يبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
ويناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ مشاريع وبرامج الدعم الاقتصادية والتنموية في إطار وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021- 2027 والتي سيتم تبنيها خلال هذا الاجتماع، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وأزمات المنطقة.
يذكر أن انعقاد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.