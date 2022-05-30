عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/باشاغا-يستقبل-عقيلة-صالح-استعدادا-لاجتماع-الثلاثاء-في-سرت-1062906406.html
باشاغا يستقبل عقيلة صالح استعدادا لاجتماع الثلاثاء في سرت
باشاغا يستقبل عقيلة صالح استعدادا لاجتماع الثلاثاء في سرت
استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مطار القرضابية، استعداداً للاجتماع الذي سيعقد غداً... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T19:40+0000
2022-05-30T19:40+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062369827_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_7a4f53a17fabc77acc50d14ad3760c7c.jpg
وقبل أيام دعا صالح، إلى عقد اجتماع موسع الثلاثاء، بمقر المجلس بمدينة سرت، مشددا على أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.واليوم، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن الاجتماع الذي يعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب يضم رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير المالية بالحكومة ولجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.وأكد المريمي في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" أن "الاجتماع سيبحث مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا إلى مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط في ليبيا".وتابع المستشار الإعلامي أن الاجتماع يناقش أيضا "عمل مصرف ليبيا المركزي وعمل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وتحقيق التوافق بين المؤسسات السيادية ومجلس النواب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن".ولفت المريمي إلى أن حكومة باشاغا المنتخبة من مجلس النواب تمارس عملها من مدينة سرت وسط ليبيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062369827_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_305a0c794f0117b09925e9f01a7fd71c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

باشاغا يستقبل عقيلة صالح استعدادا لاجتماع الثلاثاء في سرت

19:40 GMT 30.05.2022
© libyangovtmediaفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© libyangovtmedia
تابعنا عبرTelegram
استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مطار القرضابية، استعداداً للاجتماع الذي سيعقد غداً بمدينة سرت.
وقبل أيام دعا صالح، إلى عقد اجتماع موسع الثلاثاء، بمقر المجلس بمدينة سرت، مشددا على أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.
واليوم، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن الاجتماع الذي يعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب يضم رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير المالية بالحكومة ولجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
وأكد المريمي في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" أن "الاجتماع سيبحث مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا إلى مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط في ليبيا".
وتابع المستشار الإعلامي أن الاجتماع يناقش أيضا "عمل مصرف ليبيا المركزي وعمل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وتحقيق التوافق بين المؤسسات السيادية ومجلس النواب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن".
ولفت المريمي إلى أن حكومة باشاغا المنتخبة من مجلس النواب تمارس عملها من مدينة سرت وسط ليبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала