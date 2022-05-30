https://arabic.sputniknews.com/20220530/باشاغا-يستقبل-عقيلة-صالح-استعدادا-لاجتماع-الثلاثاء-في-سرت-1062906406.html
باشاغا يستقبل عقيلة صالح استعدادا لاجتماع الثلاثاء في سرت
باشاغا يستقبل عقيلة صالح استعدادا لاجتماع الثلاثاء في سرت
استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مطار القرضابية، استعداداً للاجتماع الذي سيعقد غداً... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T19:40+0000
2022-05-30T19:40+0000
2022-05-30T19:40+0000
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وقبل أيام دعا صالح، إلى عقد اجتماع موسع الثلاثاء، بمقر المجلس بمدينة سرت، مشددا على أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.واليوم، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن الاجتماع الذي يعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب يضم رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير المالية بالحكومة ولجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.وأكد المريمي في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" أن "الاجتماع سيبحث مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا إلى مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط في ليبيا".وتابع المستشار الإعلامي أن الاجتماع يناقش أيضا "عمل مصرف ليبيا المركزي وعمل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وتحقيق التوافق بين المؤسسات السيادية ومجلس النواب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن".ولفت المريمي إلى أن حكومة باشاغا المنتخبة من مجلس النواب تمارس عملها من مدينة سرت وسط ليبيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
باشاغا يستقبل عقيلة صالح استعدادا لاجتماع الثلاثاء في سرت
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استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مطار القرضابية، استعداداً للاجتماع الذي سيعقد غداً بمدينة سرت.
وقبل أيام دعا صالح، إلى عقد اجتماع موسع الثلاثاء، بمقر المجلس بمدينة سرت، مشددا على أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.
واليوم، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن الاجتماع الذي يعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب يضم رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير المالية بالحكومة ولجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
وأكد المريمي في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية
" أن "الاجتماع سيبحث مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا إلى مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط في ليبيا".
وتابع المستشار الإعلامي أن الاجتماع يناقش أيضا "عمل مصرف ليبيا المركزي وعمل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وتحقيق التوافق بين المؤسسات السيادية ومجلس النواب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن".
ولفت المريمي إلى أن حكومة باشاغا المنتخبة من مجلس النواب تمارس عملها من مدينة سرت وسط ليبيا.