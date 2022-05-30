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بايدن: لن نزود أوكرانيا بصواريخ "تطال الأراضي الروسية"
بايدن: لن نزود أوكرانيا بصواريخ "تطال الأراضي الروسية"
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة لن ترسل إلى أوكرانيا منظومات صواريخ يصل مداها إلى أراضي روسيا". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:42+0000
2022-05-30T14:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاءت هذه التصريحات التي نقلتها "رويترز" في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن كانت تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.حيث كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في28 مايو/أيار، أن إدارة جو بايدن ستعلن الأسبوع المقبل عن إرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا.وذكرت "سي إن إن"، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "MLRS"، التي تعد الأكثر طلبا من المسؤولين الأوكرانيين.وأشارت إلى أن ذلك يأتي كجزء من حزمة كبيرة من المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، والتي يمكن الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل.وأوضحت أن كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأسابيع الأخيرة، طالبوا الولايات المتحدة وحلفاءها لتوفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/أمريكا-تفرض-عقوبات-ردا-على-تجارب-كوريا-الشمالية-غير-القانونية-للصواريخ-الباليستية-1062820466.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا

بايدن: لن نزود أوكرانيا بصواريخ "تطال الأراضي الروسية"

13:42 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 14:13 GMT 30.05.2022)
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة لن ترسل إلى أوكرانيا منظومات صواريخ يصل مداها إلى أراضي روسيا".
وجاءت هذه التصريحات التي نقلتها "رويترز" في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن كانت تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.
حيث كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في28 مايو/أيار، أن إدارة جو بايدن ستعلن الأسبوع المقبل عن إرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
أمريكا تفرض عقوبات ردا على تجارب كوريا الشمالية "غير القانونية" للصواريخ الباليستية
28 مايو, 16:37 GMT
وذكرت "سي إن إن"، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "MLRS"، التي تعد الأكثر طلبا من المسؤولين الأوكرانيين.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي كجزء من حزمة كبيرة من المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، والتي يمكن الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأسابيع الأخيرة، طالبوا الولايات المتحدة وحلفاءها لتوفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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