https://arabic.sputniknews.com/20220530/بعد-3-أيام-من-غرق-قارب-إندونيسي-العثور-على-10-ناجين--1062881929.html
بعد 3 أيام من غرق قارب إندونيسي.. العثور على 10 ناجين
بعد 3 أيام من غرق قارب إندونيسي.. العثور على 10 ناجين
بعد ثلاثة أيام من غرق قارب شحن في مضيق ماكاسار في مقاطعة سولاويزي الجنوبية بإندونيسيا، تم العثور على 10 ركاب ناجين بينهم القبطان وأفراد من الطاقم. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:33+0000
2022-05-30T09:33+0000
2022-05-30T09:33+0000
أخبار إندونيسيا
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وذكر جونايدي رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإقليمية أنه من بين إجمالي 42 شخصا كانوا على متن القارب تم إنقاذ 31 شخصا منذ بدء عمليات البحث والإنقاذ يوم السبت.مثل العديد من الإندونيسيين، يستخدم جونايدي اسما واحدا فقط، بحسب "أسوشيتدبرس".وكان القارب الذي غرق بعد ظهر الجمعة جراء الطقس السيء، قد غادر يوم الخميس من ميناء بحري في ماكاسار متجها إلى جزيرة كالماس في بانغكيب بمقاطعة سولاويزي الجنوبية.وشهدت رحلة القارب عملية توقف متكررة طوال طريقه لزيارة بعض الجزر في مضيق ماكاسار.تم نقل الناجين العشرة الذين أنقذهم صياد محلي صباح الاثنين إلى منازلهم في جزيرة بامانتاوان الواقعة في مضيق ماكاسار.وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإقليمية إنهم سالمون وفي حالة جيدة.وقيل في البداية إن السفينة الغارقة عبارة لنقل الركاب، لكن جونايدي أوضح في وقت لاحق أنها قارب شحن يحمل مواد بناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تونس-السلطات-تحاول-كشف-ملابسات-غرق-سفينة-بعد-إنقاذ-طاقمها-1061285789.html
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أخبار إندونيسيا
بعد 3 أيام من غرق قارب إندونيسي.. العثور على 10 ناجين
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بعد ثلاثة أيام من غرق قارب شحن في مضيق ماكاسار في مقاطعة سولاويزي الجنوبية بإندونيسيا، تم العثور على 10 ركاب ناجين بينهم القبطان وأفراد من الطاقم.
وذكر جونايدي رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإقليمية أنه من بين إجمالي 42 شخصا كانوا على متن القارب تم إنقاذ 31 شخصا منذ بدء عمليات البحث والإنقاذ يوم السبت.
مثل العديد من الإندونيسيين، يستخدم جونايدي اسما واحدا فقط، بحسب "أسوشيتدبرس".
وكان القارب الذي غرق
بعد ظهر الجمعة جراء الطقس السيء، قد غادر يوم الخميس من ميناء بحري في ماكاسار متجها إلى جزيرة كالماس في بانغكيب بمقاطعة سولاويزي الجنوبية.
وشهدت رحلة القارب عملية توقف متكررة طوال طريقه لزيارة بعض الجزر في مضيق ماكاسار.
تم نقل الناجين العشرة الذين أنقذهم صياد محلي صباح الاثنين إلى منازلهم في جزيرة بامانتاوان الواقعة في مضيق ماكاسار.
وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإقليمية إنهم سالمون وفي حالة جيدة.
وقيل في البداية إن السفينة الغارقة عبارة لنقل الركاب، لكن جونايدي أوضح في وقت لاحق أنها قارب شحن يحمل مواد بناء.