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بغداد... مقتل وإصابة 3 في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل
بغداد... مقتل وإصابة 3 في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل
قتل وأصيب 3 عراقيين، اليوم الاثنين، لدى انفجار قنبلة يدوية داخل أحد المنازل في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:21+0000
2022-05-30T07:21+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني لم تسمه" أن رمانة (قنبلة) يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".وأضاف المصدر، أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".وتشن أجهزة الأمن العراقية عمليات أمنية مكثفة بما في ذلك بالعاصمة لضبط الأسلحة والأعتدة غير المرخصة والتي تنتشر بشكل كبير في البلاد.وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قيادة عمليات بغداد ضبط طائرة مسيرة صغيرة (درون) و16 مسدسا وبندقية و5 قنابل يدوية خلال عمليات أمنية في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة، والقبض على 28 شخصا.
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العراق, أخبار العراق اليوم

بغداد... مقتل وإصابة 3 في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل

07:21 GMT 30.05.2022
© funfix.ruقنبلة يدوية
قنبلة يدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© funfix.ru
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قتل وأصيب 3 عراقيين، اليوم الاثنين، لدى انفجار قنبلة يدوية داخل أحد المنازل في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.
ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني لم تسمه" أن رمانة (قنبلة) يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".
وأضاف المصدر، أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".
وتشن أجهزة الأمن العراقية عمليات أمنية مكثفة بما في ذلك بالعاصمة لضبط الأسلحة والأعتدة غير المرخصة والتي تنتشر بشكل كبير في البلاد.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قيادة عمليات بغداد ضبط طائرة مسيرة صغيرة (درون) و16 مسدسا وبندقية و5 قنابل يدوية خلال عمليات أمنية في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة، والقبض على 28 شخصا.
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