https://arabic.sputniknews.com/20220530/بكين-رجل-يرسل-5-آلاف-شخص-إلى-الحجر-الصحي-بعد-خرقه-عزل-كورونا-1062882771.html

بكين... رجل يرسل 5 آلاف شخص إلى الحجر الصحي بعد خرقه "عزل كورونا"

بكين... رجل يرسل 5 آلاف شخص إلى الحجر الصحي بعد خرقه "عزل كورونا"

خضع رجل من بكين لتحقيق جنائي، بعد أن تخطى العزل المنزلي الإلزامي الخاص بفيروس "كورونا" ‏المستجد، ما دفع السلطات إلى إرسال أكثر من 5000 من جيرانه إلى المنزل أو... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T09:47+0000

2022-05-30T09:47+0000

2022-05-30T09:47+0000

الصين

فيروس كورونا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060046239_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_351ab41f87799d0b960213d9a14d99f3.jpg

وجاءت تصرفات الرجل، الذي ثبتت إصابته لاحقا، في الوقت الذي بدأت فيه العاصمة الصينية وشنغهاي في تخفيف قيود "كوفيد-19"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وقال المسؤولون، اليوم الاثنين، إن الرجل في أوائل الأربعينيات من عمره، وطُلب منه العزل في المنزل بعد دخوله ساحة تسوق تعتبر منطقة خطرة في 23 مايو/ أيار الجاري.وزعموا أنه خلال فترة عزله "خرج عدة مرات، وتنقل في المجتمع مخاطرا بانتشار الوباء"، قبل أن تكون نتيجة اختباره إيجابية هو وزوجته بعد مرور 5 أيام.وفي المقابل، أمرت السلطات الصينية 258 شخصا كانوا يعيشون في مبنى الرجل، بالذهاب إلى مركز الحجر الصحي الحكومي، وأكثر من 5000 آخرين ممن يعيشون في المجتمع السكني بالبقاء في منازلهم.وفرضت الصين قيودا صارمة على سكانها، إذ تعمل على القضاء على تفشي متحور "أوميكرون" ومنع انتقاله.وأثارت الإجراءات الصارمة المفروضة في البلاد إحباطا واسع النطاق بين السكان، لكن مع انخفاض أعداد حالات الإصابات المبلغ عنها الآن، وبدء القيود في التراجع، عبّر مستخدمي الإنترنت عن غضبهم من تصرفات رجل بكين الذي خرق العزل المنزلي.وسعت سلطات بكين إلى تجنب الإغلاق الجماعي، لكنها بدلا من ذلك فرضت قيودا على السفر، وفرضت العمل من المنزل في بعض المناطق، وأغلقت الأماكن العامة، وأجرت عمليات إغلاق مستهدفة للمباني والمناطق الفردية.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/مقاطعة-صينية-تلزم-100-مليون-شخص-بإجراء-اختبار-كورونا-كل-يومين-1062575888.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, فيروس كورونا, العالم