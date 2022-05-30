https://arabic.sputniknews.com/20220530/بورشينكو-يطلب-من-زيلينسكي-السماح-له-بمغادرة-البلاد-1062881257.html
بوروشينكو يطلب من زيلينسكي السماح له بمغادرة البلاد
بوروشينكو يطلب من زيلينسكي السماح له بمغادرة البلاد
وجه الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، طلبا للرئيس فلاديمير زيلينسكي، يدعوه فيه السماح له بالخروج من البلاد للمشاركة في قمة للأحزاب الأوروبية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:04+0000
2022-05-30T09:04+0000
2022-05-30T09:08+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101342/74/1013427405_0:153:2923:1797_1920x0_80_0_0_4de642e731f19958c650d35bfc30f653.jpg
في 28 مايو، حاول بوروشينكو مرتين الخروج من البلاد عبر بولندا، لكن دون جدوى. وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل الى 15 عاما حكما بالسجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق حوالي 40 منها بالفعل. قال بوروشنكو أيضا، إن لديه دعوة رسمية من رئيس حزب الشعب الأوروبي ورحلة عمل موقعة من رئيس البرلمان الأوكراني.أكدت نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي، إيرينا غيراشينكو، اليوم السبت، أن الحظر المفروض على سفر الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، من البلاد يعني اتجاه كييف نحو مسار استبدادي وقمع للمعارضة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101342/74/1013427405_162:0:2761:1949_1920x0_80_0_0_87b1d0c872053b7b806a14a7848fc7a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بوروشينكو يطلب من زيلينسكي السماح له بمغادرة البلاد
09:04 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
وجه الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، طلبا للرئيس فلاديمير زيلينسكي، يدعوه فيه السماح له بالخروج من البلاد للمشاركة في قمة للأحزاب الأوروبية.
في 28 مايو، حاول بوروشينكو مرتين الخروج من البلاد عبر بولندا، لكن دون جدوى. وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل الى 15 عاما حكما بالسجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق حوالي 40 منها بالفعل.
وكتب بورشينكو على صفحته الخاصة على "فيسبوك" قائلا: "بعد رحلتي كجزء من الوفد البرلماني الرسمي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، حيث كنت أعتزم الدفاع عن منح خطة عمل البحر المتوسط لأوكرانيا في قمة التحالف هذا العام، تعطلت تمامًا بشكل غير قانوني، وآمل أن تكون الاستنتاجات قد تم التوصل إليها ولن يتدخل أحد في مغادرتي إلى روتردام ".
قال بوروشنكو أيضا، إن لديه دعوة رسمية من رئيس حزب الشعب الأوروبي ورحلة عمل موقعة من رئيس البرلمان الأوكراني.
أكدت نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي، إيرينا غيراشينكو، اليوم السبت، أن الحظر المفروض
على سفر الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، من البلاد يعني اتجاه كييف نحو مسار استبدادي وقمع للمعارضة.