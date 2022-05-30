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بينيت يعين رئيسا جديدا لمكتبه ومستشارة للشؤون الدولية
بينيت يعين رئيسا جديدا لمكتبه ومستشارة للشؤون الدولية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، تعيين رئيس جديد لمكتبه، خلفا لتال غان تسفي، الذي أعلن الأسبوع الماضي استقالته من منصبه. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:52+0000
2022-05-30T07:52+0000
نفتالي بينيت
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وعين بينيت بحسب بيان لمكتبه المحامي عيدن بيزمان رئيسا للمكتب.وبيزمان (36 عاما) يشغل حاليا منصب نائب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء وشغل منصب كبير مستشاري بينيت خلال فترة توليه منصب وزير التعليم.كما عين بينيت كيرين هجيوف مستشارة للشؤون الدولية والاتصالات الخارجية خلفا لشيمريت مئير التي أعلنت عن استقالتها قبل نحو أسبوعين.وهجيوف ( 32 عاما) تعمل حاليا كمتحدثة باسم رئيس الوزراء لوسائل الإعلام الأجنبية. هاجرت إلى إسرائيل من إنجلترا في عام 2009، وسبق أن عملت كمتحدثة باسم القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي ورئيسة قسم الدبلوماسية العامة في الجيش.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أعلن غان تسفي ومئير استقالتهما وسط تقارير عن "حرب معسكرات" في مكتب بينيت، حيث قادت الأولى المعسكر الذي مثل فريق بينيت الجديد، فيما معسكر الفريق التقليدي القديم قاده غان تسفي.لم تنسجم مئير وغان تسفي، ولم ينجح بينيت في محاولته وضع حد للخصومة في مكتبه. ووصفت مصادر مقربة منه الوضع في المكتب في مواجهة العلاقة الغامضة بين الاثنين بـ "الجنون المطلق".ويُعتبر غان تسفي أحد أقرب مستشاري بينيت، وقد رافقه طوال العقد الماضي منذ دخوله السياسة.ومن بين أمور أخرى، شغل غان تسفي منصب رئيس مكتب بينيت في وزارة الاقتصاد، ومستشارا له خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، ومفاوضات الائتلاف لاحقا والتي قادت إلى تشكيل الحكومة الحالية.
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نفتالي بينيت, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

بينيت يعين رئيسا جديدا لمكتبه ومستشارة للشؤون الدولية

07:52 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، تعيين رئيس جديد لمكتبه، خلفا لتال غان تسفي، الذي أعلن الأسبوع الماضي استقالته من منصبه.
وعين بينيت بحسب بيان لمكتبه المحامي عيدن بيزمان رئيسا للمكتب.
وبيزمان (36 عاما) يشغل حاليا منصب نائب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء وشغل منصب كبير مستشاري بينيت خلال فترة توليه منصب وزير التعليم.
كما عين بينيت كيرين هجيوف مستشارة للشؤون الدولية والاتصالات الخارجية خلفا لشيمريت مئير التي أعلنت عن استقالتها قبل نحو أسبوعين.
وهجيوف ( 32 عاما) تعمل حاليا كمتحدثة باسم رئيس الوزراء لوسائل الإعلام الأجنبية. هاجرت إلى إسرائيل من إنجلترا في عام 2009، وسبق أن عملت كمتحدثة باسم القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي ورئيسة قسم الدبلوماسية العامة في الجيش.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أعلن غان تسفي ومئير استقالتهما وسط تقارير عن "حرب معسكرات" في مكتب بينيت، حيث قادت الأولى المعسكر الذي مثل فريق بينيت الجديد، فيما معسكر الفريق التقليدي القديم قاده غان تسفي.
لم تنسجم مئير وغان تسفي، ولم ينجح بينيت في محاولته وضع حد للخصومة في مكتبه. ووصفت مصادر مقربة منه الوضع في المكتب في مواجهة العلاقة الغامضة بين الاثنين بـ "الجنون المطلق".
ويُعتبر غان تسفي أحد أقرب مستشاري بينيت، وقد رافقه طوال العقد الماضي منذ دخوله السياسة.
ومن بين أمور أخرى، شغل غان تسفي منصب رئيس مكتب بينيت في وزارة الاقتصاد، ومستشارا له خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، ومفاوضات الائتلاف لاحقا والتي قادت إلى تشكيل الحكومة الحالية.
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