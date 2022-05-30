https://arabic.sputniknews.com/20220530/تحقيق-روسي-في-بيانات-طبية-مشبوهة-للصليب-الأحمر-بمدينة-ماريوبول-1062872466.html

تحقيق روسي في بيانات طبية مشبوهة للصليب الأحمر بمدينة ماريوبول

تحقيق روسي في بيانات طبية مشبوهة للصليب الأحمر بمدينة ماريوبول

قالت لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، يوم الأحد، إنها ستدرس لقطات فيديو من قاعدة الصليب الأحمر بمدينة ماريوبول، حيث تم العثور على مئات الملفات الطبية المشبوهة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T00:14+0000

2022-05-30T00:14+0000

2022-05-30T00:24+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمحققين، تحتوي مئات الملفات الطبية التي تم العثور عليها في قاعدة الصليب الأحمر على معلومات عن أعضاء سليمة للأطفال، دون أي مؤشر على أي أمراض.كما تحتوي الملفات أيضا على بيانات حول من هم آباء الأطفال، بحسب المحققون.وقالت اللجنة على قناتها على تيليجرام: "سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية، في إطار القضايا الجنائية التي يجري التحقيق فيها بالفعل في الإدارة حول جرائم نظام كييف، والمعلومات المحددة ويعطونها تقييما قانونيا جنائيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/ممر-إنساني-لإجلاء-الأجانب-من-ماريوبول-1062762596.html

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أخبار أوكرانيا