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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/تحقيق-روسي-في-بيانات-طبية-مشبوهة-للصليب-الأحمر-بمدينة-ماريوبول-1062872466.html
تحقيق روسي في بيانات طبية مشبوهة للصليب الأحمر بمدينة ماريوبول
تحقيق روسي في بيانات طبية مشبوهة للصليب الأحمر بمدينة ماريوبول
قالت لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، يوم الأحد، إنها ستدرس لقطات فيديو من قاعدة الصليب الأحمر بمدينة ماريوبول، حيث تم العثور على مئات الملفات الطبية المشبوهة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T00:14+0000
2022-05-30T00:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمحققين، تحتوي مئات الملفات الطبية التي تم العثور عليها في قاعدة الصليب الأحمر على معلومات عن أعضاء سليمة للأطفال، دون أي مؤشر على أي أمراض.كما تحتوي الملفات أيضا على بيانات حول من هم آباء الأطفال، بحسب المحققون.وقالت اللجنة على قناتها على تيليجرام: "سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية، في إطار القضايا الجنائية التي يجري التحقيق فيها بالفعل في الإدارة حول جرائم نظام كييف، والمعلومات المحددة ويعطونها تقييما قانونيا جنائيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/ممر-إنساني-لإجلاء-الأجانب-من-ماريوبول-1062762596.html
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أخبار أوكرانيا

تحقيق روسي في بيانات طبية مشبوهة للصليب الأحمر بمدينة ماريوبول

00:14 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 00:24 GMT 30.05.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قالت لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، يوم الأحد، إنها ستدرس لقطات فيديو من قاعدة الصليب الأحمر بمدينة ماريوبول، حيث تم العثور على مئات الملفات الطبية المشبوهة.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمحققين، تحتوي مئات الملفات الطبية التي تم العثور عليها في قاعدة الصليب الأحمر على معلومات عن أعضاء سليمة للأطفال، دون أي مؤشر على أي أمراض.
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول
27 مايو, 10:56 GMT
كما تحتوي الملفات أيضا على بيانات حول من هم آباء الأطفال، بحسب المحققون.
وقالت اللجنة على قناتها على تيليجرام: "سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية، في إطار القضايا الجنائية التي يجري التحقيق فيها بالفعل في الإدارة حول جرائم نظام كييف، والمعلومات المحددة ويعطونها تقييما قانونيا جنائيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:55 GMT
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