https://arabic.sputniknews.com/20220530/تسجيل-أول-حالة-وفاة-بجردي-القردة-في-نيجيريا-1062899411.html

تسجيل أول حالة وفاة بجردي القردة في نيجيريا

تسجيل أول حالة وفاة بجردي القردة في نيجيريا

أعلن المركز المحلي للوقاية من الأمراض في نيجريا تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في نيجيريا، وإصابة 21 شخصا بالمرض في البلاد. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T14:33+0000

2022-05-30T14:33+0000

2022-05-30T14:33+0000

العالم

وباء

نيجيريا

منظمة الصحة العالمية

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وقال المركز في بيان: "اعتبارا من 29 مايو/أيار 2022، تم تأكيد ما مجموعه 21 حالة، واحدة منها قاتلة، في تسع ولايات (من أصل 36 محررًا) في البلاد ... مريض يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بأمراض مصاحبة من كان يتعاطى الأدوية المثبطة للمناعة قد مات".وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 257 حالة مؤكدة مختبريا و120 حالة مشتبه بها من جدري القردة بين البشر في جميع أنحاء العالم.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/ آذار 2020، تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد "COVID-19" جائحة. في أبريل/ نيسان، تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 500 مليون.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/منظمة-الصحة-العالمية-لا-تتوقع-أن-يصل-جدري-القردة-إلى-معدلات-وبائية-1062891618.html

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