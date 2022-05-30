https://arabic.sputniknews.com/20220530/تسجيل-أول-حالة-وفاة-بجردي-القردة-في-نيجيريا-1062899411.html
تسجيل أول حالة وفاة بجردي القردة في نيجيريا
تسجيل أول حالة وفاة بجردي القردة في نيجيريا
أعلن المركز المحلي للوقاية من الأمراض في نيجريا تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في نيجيريا، وإصابة 21 شخصا بالمرض في البلاد. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:33+0000
2022-05-30T14:33+0000
2022-05-30T14:33+0000
العالم
وباء
نيجيريا
منظمة الصحة العالمية
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وقال المركز في بيان: "اعتبارا من 29 مايو/أيار 2022، تم تأكيد ما مجموعه 21 حالة، واحدة منها قاتلة، في تسع ولايات (من أصل 36 محررًا) في البلاد ... مريض يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بأمراض مصاحبة من كان يتعاطى الأدوية المثبطة للمناعة قد مات".وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 257 حالة مؤكدة مختبريا و120 حالة مشتبه بها من جدري القردة بين البشر في جميع أنحاء العالم.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/ آذار 2020، تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد "COVID-19" جائحة. في أبريل/ نيسان، تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 500 مليون.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/منظمة-الصحة-العالمية-لا-تتوقع-أن-يصل-جدري-القردة-إلى-معدلات-وبائية-1062891618.html
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العالم, وباء, نيجيريا, منظمة الصحة العالمية
تسجيل أول حالة وفاة بجردي القردة في نيجيريا
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أعلن المركز المحلي للوقاية من الأمراض في نيجريا تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في نيجيريا، وإصابة 21 شخصا بالمرض في البلاد.
وقال المركز في بيان: "اعتبارا من 29 مايو/أيار 2022، تم تأكيد ما مجموعه 21 حالة، واحدة منها قاتلة، في تسع ولايات (من أصل 36 محررًا) في البلاد ... مريض يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بأمراض مصاحبة من كان يتعاطى الأدوية المثبطة للمناعة قد مات".
وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة في المناطق التالية من نيجيريا: أداماوا ولاغوس وبايلسا ودلتا وكروس ريفر وإقليم العاصمة أبوجا وكانو وإيمو والأنهار.
وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 257 حالة مؤكدة مختبريا و120 حالة مشتبه بها من جدري القردة بين البشر في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/ آذار 2020، تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد "COVID-19" جائحة. في أبريل/ نيسان، تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 500 مليون.