تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:28 GMT 30.05.2022
04:28 GMT 30.05.2022
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، اليوم الأحد، لـ"سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولتين فاشلتين لاختراق خط الدفاع في منطقة خيرسون.
04:27 GMT 30.05.2022
قال رئيس مكتب الطب الشرعي في جمهورية دونيتسك الشعبية، دميتري كلاشينكوف، اليوم الاثنين، إن السنوات الثماني من الصراع في جنوب شرق أوكرانيا خلفت 117 قتيلا من الأطفال في جمهورية دونيتسك الشعبية.