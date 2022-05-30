https://arabic.sputniknews.com/20220530/تلغراف-تنشر-فيديو-لهروب-عسكريين-بريطانيين-من-القوات-الروسية-1062889445.html
"تلغراف" تنشر فيديو لهروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية
"تلغراف" تنشر فيديو لهروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية
نشرت صحيفة "ذي تلغراف" فيديو قام بتصويره البريطاني بن غرانت قرب مدينة خاركوف الأوكرانية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:24+0000
2022-05-30T11:24+0000
2022-05-30T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويُظهر الفيديو هروب عسكريين بريطانيين وأوكرانيين ومن قوات روسية تشارك في العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا والذين يتعرضون لهجمات وقصف من قبل قوات نظام كييف منذ عام 2014.ويَظهر في الفيديو متطوع بريطاني آخر يدعى دين أرتور بعدما أصيب في انفجار لغم. ويقول له بن غرانت: "عليك أن تحاول السير وإلا سنموت يا رفيق".وأتى بن غرانت ودين أرتور إلى أوكرانيا ليلتحقا بقوات الجيش الأوكراني التي حشدها نظام كييف في شرق البلاد، لمحاربة الجمهوريتين الشعبيتين اللتان أعلنتا استقلالهما عن نظام كييف، بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية في عام 2014 والذي أيدته بريطانيا والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تلغراف" تنشر فيديو لهروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية
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نشرت صحيفة "ذي تلغراف" فيديو قام بتصويره البريطاني بن غرانت قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.
ويُظهر الفيديو
هروب عسكريين بريطانيين وأوكرانيين ومن قوات روسية تشارك في العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا والذين يتعرضون لهجمات وقصف من قبل قوات نظام كييف منذ عام 2014.
ويَظهر في الفيديو متطوع بريطاني آخر يدعى دين أرتور بعدما أصيب في انفجار لغم. ويقول له بن غرانت: "عليك أن تحاول السير وإلا سنموت يا رفيق".
وأتى بن غرانت ودين أرتور إلى أوكرانيا ليلتحقا بقوات الجيش الأوكراني التي حشدها نظام كييف في شرق البلاد، لمحاربة الجمهوريتين الشعبيتين اللتان أعلنتا استقلالهما عن نظام كييف، بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية في عام 2014 والذي أيدته بريطانيا والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.