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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/تلغراف-تنشر-فيديو-لهروب-عسكريين-بريطانيين-من-القوات-الروسية-1062889445.html
"تلغراف" تنشر فيديو لهروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية
"تلغراف" تنشر فيديو لهروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية
نشرت صحيفة "ذي تلغراف" فيديو قام بتصويره البريطاني بن غرانت قرب مدينة خاركوف الأوكرانية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:24+0000
2022-05-30T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويُظهر الفيديو هروب عسكريين بريطانيين وأوكرانيين ومن قوات روسية تشارك في العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا والذين يتعرضون لهجمات وقصف من قبل قوات نظام كييف منذ عام 2014.ويَظهر في الفيديو متطوع بريطاني آخر يدعى دين أرتور بعدما أصيب في انفجار لغم. ويقول له بن غرانت: "عليك أن تحاول السير وإلا سنموت يا رفيق".وأتى بن غرانت ودين أرتور إلى أوكرانيا ليلتحقا بقوات الجيش الأوكراني التي حشدها نظام كييف في شرق البلاد، لمحاربة الجمهوريتين الشعبيتين اللتان أعلنتا استقلالهما عن نظام كييف، بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية في عام 2014 والذي أيدته بريطانيا والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
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رصد عسكري

"تلغراف" تنشر فيديو لهروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية

11:24 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюкمدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تقصف مواقع للقوات الأوكرانية
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تقصف مواقع للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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نشرت صحيفة "ذي تلغراف" فيديو قام بتصويره البريطاني بن غرانت قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.
ويُظهر الفيديو هروب عسكريين بريطانيين وأوكرانيين ومن قوات روسية تشارك في العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا والذين يتعرضون لهجمات وقصف من قبل قوات نظام كييف منذ عام 2014.
ويَظهر في الفيديو متطوع بريطاني آخر يدعى دين أرتور بعدما أصيب في انفجار لغم. ويقول له بن غرانت: "عليك أن تحاول السير وإلا سنموت يا رفيق".
وأتى بن غرانت ودين أرتور إلى أوكرانيا ليلتحقا بقوات الجيش الأوكراني التي حشدها نظام كييف في شرق البلاد، لمحاربة الجمهوريتين الشعبيتين اللتان أعلنتا استقلالهما عن نظام كييف، بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية في عام 2014 والذي أيدته بريطانيا والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
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Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:09 GMT
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