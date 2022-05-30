https://arabic.sputniknews.com/20220530/تناول-الطعام-في-هذا-الوقت-يؤدي-إلى-تقدمك-في-السن-بشكل-أسرع-1062881385.html

تناول الطعام في هذا الوقت يؤدي إلى تقدمك في السن بشكل أسرع

تناول الطعام في هذا الوقت يؤدي إلى تقدمك في السن بشكل أسرع

عندما يكون يومك مزدحما، قد يكون من الصعب الالتزام بجدول زمني صارم مما يعني أنه قد ينتهي بك الأمر بتناول الطعام كلما صادفتك الحصول على بضع دقائق مجانية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T09:06+0000

2022-05-30T09:06+0000

2022-05-30T09:06+0000

الصحة

منوعات

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قد تؤخر وجباتك حتى نهاية اليوم وتجد نفسك تلتهم شيئا ما بسرعة قبل أن تذهب إلى الفراش.هذه العادة لن تجعلك تشعر بالجوع على مدار اليوم فحسب، ولكن أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة Science مؤخرا أنها يمكن أن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع، بحسب eatthis.ألقى باحثون من المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس في دالاس نظرة على الحيوانات التي كانت تأكل كلما أرادات ذلكـ وكذلك الكمية التي يرغبون فيها، وغيرها من الحيوانات التي كانت تتغذى على وجبات مقيدة بالسعرات الحرارية في أوقات محددة.ووجدوا أن الحيوانات التي تناولت الطعام خلال النهار عاشت حوالي 20% أطول من تلك التي كانت تتناول الطعام وقتما تريد. وارتفعت النسبة إلى 35% لمن يأكلون خلال المراحل النشطة من اليوم.تقول الطبيبة المتخصصة في نمط الحياة أونيكس أديغبولا: "عندما تأكل مبكرا، يكون لدى جسمك المزيد من الوقت لهضم طعامك واستخدام الطاقة من ذلك الطعام".وتضيف: "في المقابل، عندما تأكل متأخرا، يحاول جسمك هضم الطعام أثناء نومك، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم أو ارتداد الحمض".تلاحظ أديغبولا أيضا أن "ساعة الجسم الطبيعية، أو إيقاع الساعة البيولوجية، يتم تنظيمها من خلال إفراز هرمونات معينة وتتأثر أيضا عندما يأكل الشخص".وتوضح أن "إيقاع الساعة البيولوجية هو ساعة داخلية تنظم عندما نشعر باليقظة أو بالنعاس ويتأثر بأشياء مثل الضوء والظلام، والطعام والتمارين الرياضية، والتوتر".من المهم أن نلاحظ أنه عندما نأكل في وقت متأخر من الليل (أو قريبا من الوقت الذي يجب أن ننام فيه)، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا ويجعل من الصعب عليك النوم والاستمرار في النوم.في المقابل "يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل الحرمان من النوم، والذي تم ربطه بمشاكل صحية مثل السمنة وأمراض القلب والسكري"، كما تقول أديغبولا.

https://arabic.sputniknews.com/20210712/5-أضرار-صحية-نتيجة-تناول-الطعام-قبل-النوم-مباشرة-1049551558.html

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