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جراح تجميل روسي يبتكر "حشوات سيليكون برموز وطنية"
جراح تجميل روسي يبتكر "حشوات سيليكون برموز وطنية"
عرض طبيب الجراحة التجميلية، يفغيني دوبريكين، لزبوناته اللاتي يردن إجراء جراحة لتكبير الثدي عن طريق زراعة "السيليكون"، خدمة إضافة بحشوات سيليكون تحمل رسوما... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:32+0000
2022-05-30T10:40+0000
روسيا
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ويتمثل ذلك بطباعة العلم الروسي على الحشوات المسماة بـ"روسغرود"، أو اختيارها بالألوان العسكرية المموهة، كي تكون "قريبة من قلوب الذين يريدون أن يكونوا فخورين بوطنهم" على حد تعبير الطبيب، حسبما ذكره موقع "ريدوس"، اليوم الاثنين.وقال الطبيب إنه "في حال الإقبال على هذه الحشوات فمن الممكن أن يتوسع الإقبال عليها إلى كافة أنحاء روسيا، ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم".وأشار دوبيكين إلى أن هذه الحشوات "صحية تماما ولا تشكل أي خطر على الصحة وليس لديها أي آثار جانبية".
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روسيا

جراح تجميل روسي يبتكر "حشوات سيليكون برموز وطنية"

10:32 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 30.05.2022)
CC0 / pixabay / دكتور تجميل يحول الأشخاص إلى وحوش بدلا من تجميلهم
دكتور تجميل يحول الأشخاص إلى وحوش بدلا من تجميلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
CC0 / pixabay /
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عرض طبيب الجراحة التجميلية، يفغيني دوبريكين، لزبوناته اللاتي يردن إجراء جراحة لتكبير الثدي عن طريق زراعة "السيليكون"، خدمة إضافة بحشوات سيليكون تحمل رسوما "وطنية" ثلاثية الأبعاد.
ويتمثل ذلك بطباعة العلم الروسي على الحشوات المسماة بـ"روسغرود"، أو اختيارها بالألوان العسكرية المموهة، كي تكون "قريبة من قلوب الذين يريدون أن يكونوا فخورين بوطنهم" على حد تعبير الطبيب، حسبما ذكره موقع "ريدوس"، اليوم الاثنين.

"هذا العالم يحاول إلغاءنا ولكن الثقافة الروسية لا يمكن إلغاؤها، لأننا -نحن الروس- فنانون ومخترعون، وكل الخبراء التجميليين في العالم سيتبعون خطانا".

وقال الطبيب إنه "في حال الإقبال على هذه الحشوات فمن الممكن أن يتوسع الإقبال عليها إلى كافة أنحاء روسيا، ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم".
وأشار دوبيكين إلى أن هذه الحشوات "صحية تماما ولا تشكل أي خطر على الصحة وليس لديها أي آثار جانبية".
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