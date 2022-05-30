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https://arabic.sputniknews.com/20220530/جماهير-إيفرتون-تحرم-مشجعي-ليفربول-من-نهائي-الأبطال-بخدعة-1062878539.html
جماهير إيفرتون تحرم مشجعي ليفربول من نهائي الأبطال بخدعة
جماهير إيفرتون تحرم مشجعي ليفربول من نهائي الأبطال بخدعة
أشار تقرير إعلامي إلى قيام جماهير إيفرتون بحرمان مشجعي نادي ليفربول من حضور نهائي دوري الأبطال الذي أقيم يوم السبت. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع besoccer، فإن جماهير إيفرتون قامت بخدعة من أجل منع مشجعي ليفربول من مؤازرة فريقهم في النهائي الذي أقيم في باريس ضد ريال مدريد.ليحرم عدد من مشجعي الريدز من حضور النهائي، الذي خسره فريقهم بهدف نظيف، ليتوج ريال مدريد باللقب الـ14 في تاريخه.
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رياضة

جماهير إيفرتون تحرم مشجعي ليفربول من نهائي الأبطال بخدعة

07:52 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEفريق ليفربول الإنجليزي قبل بداية مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
فريق ليفربول الإنجليزي قبل بداية مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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أشار تقرير إعلامي إلى قيام جماهير إيفرتون بحرمان مشجعي نادي ليفربول من حضور نهائي دوري الأبطال الذي أقيم يوم السبت.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع besoccer، فإن جماهير إيفرتون قامت بخدعة من أجل منع مشجعي ليفربول من مؤازرة فريقهم في النهائي الذي أقيم في باريس ضد ريال مدريد.
حيث قام البعض من جماهير إيفرتون بإنشاء شركة وهمية باسم Coach Innovations Limited، لنقل المشجعين، وكان من المقرر جمع المشجعين يوم الجمعة في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، إلى أن الحافلة لم تصل وضاق مشجعوا الريدز ذرعا من انتظار الحافلة ليقوموا بالاتصال بها عند الساعة العاشرة والنصف مساءا، حيث لم يكن من مجيب لإتصالاتهم لينشروا القصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليحرم عدد من مشجعي الريدز من حضور النهائي، الذي خسره فريقهم بهدف نظيف، ليتوج ريال مدريد باللقب الـ14 في تاريخه.
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