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https://arabic.sputniknews.com/20220530/جماهير-ريال-مدريد-في-مصر-يهتفون-ضد-محمد-صلاحفيديو-1062887898.html
جماهير ريال مدريد في مصر يهتفون ضد محمد صلاح...فيديو
جماهير ريال مدريد في مصر يهتفون ضد محمد صلاح...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا قيل أنه لجماهير نادي ريال مدريد الإسباني في مصر، وهم يهتفون ضد نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-30T11:18+0000
رياضة
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ويظهر المقطع المصور عددا من مشجعي النادي الملكي وهم يهتفون بعد تتويج فريقهم ضد نجم ليفربول.هذا وتوج ريال مدريد بلقبه الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.أحرز هدف المباراة الوحيد لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.وشهدت المباراة تألق المصري محمد صلاح حيث شكل ضغطا كبيرا على دفاعات ريال مدريد وسدد أكثر من 5 كرات على المرمى، ولكن تصدى حارس ريال مدريد لها.واستطاع كريم بنزيما أن يحرز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 43 ولكن ألغي بداعي التسلل.
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رياضة

جماهير ريال مدريد في مصر يهتفون ضد محمد صلاح...فيديو

11:14 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 11:18 GMT 30.05.2022)
© AFP 2022 / FRANCK FIFEلاعب فريق "ليفربول" المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا قيل أنه لجماهير نادي ريال مدريد الإسباني في مصر، وهم يهتفون ضد نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.
ويظهر المقطع المصور عددا من مشجعي النادي الملكي وهم يهتفون بعد تتويج فريقهم ضد نجم ليفربول.
هذا وتوج ريال مدريد بلقبه الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.
أحرز هدف المباراة الوحيد لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.
وشهدت المباراة تألق المصري محمد صلاح حيث شكل ضغطا كبيرا على دفاعات ريال مدريد وسدد أكثر من 5 كرات على المرمى، ولكن تصدى حارس ريال مدريد لها.
واستطاع كريم بنزيما أن يحرز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 43 ولكن ألغي بداعي التسلل.
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