https://arabic.sputniknews.com/20220530/خبير-الإدارة-الفرنسية-والإدارات-الأخرى-في-الدول-الغربية-يفتقدون-لسيادتهم-السياسية-والعسكرية--1062894814.html
خبير: الإدارة الفرنسية والإدارات الأخرى في الدول الغربية يفتقدون لسيادتهم السياسية والعسكرية
خبير: الإدارة الفرنسية والإدارات الأخرى في الدول الغربية يفتقدون لسيادتهم السياسية والعسكرية
مواضيع الحلقة: لافروف يكشف عن دور "خطير" تلعبه فرنسا في أوكرانيا، والرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:20+0000
2022-05-30T13:20+0000
2022-05-30T13:20+0000
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خبير: الإدارة الفرنسية والإدارات الأخرى في الدول الغربية يفتقدون لسيادتهم السياسية والعسكرية
خبير: الإدارة الفرنسية والإدارات الأخرى في الدول الغربية يفتقدون لسيادتهم السياسية والعسكرية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن فرنسا تلعب دورا في تأجيج وتعزيز النازية الجديدة القائمة في أوكرانيا عبر تسليح كييف بشكل مستمر.وقال لافروف في تصريح لقناة فرنسية: "لسوء الحظ، فيما يتعلق بتأجيج القومية الأوكرانية والنازية الجديدة، فإن فرنسا تلعب دورا بارزا في هذا الأمر وهو ما يشعرنا بالحزن".يقول الخبير في الشأن الروسي د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.أكد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات بينيت التي ادعى فيها "أن القدس ستبقى مدينة موحدة"، أن "مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".يقول مدير جامعة القدس المفتوحة- فرع بيت لحم الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا، بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: الإدارة الفرنسية والإدارات الأخرى في الدول الغربية يفتقدون لسيادتهم السياسية والعسكرية
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مواضيع الحلقة: لافروف يكشف عن دور "خطير" تلعبه فرنسا في أوكرانيا، والرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن فرنسا تلعب دورا في تأجيج وتعزيز النازية الجديدة القائمة في أوكرانيا عبر تسليح كييف بشكل مستمر.
وقال لافروف في تصريح لقناة فرنسية: "لسوء الحظ، فيما يتعلق بتأجيج القومية الأوكرانية والنازية الجديدة، فإن فرنسا تلعب دورا بارزا في هذا الأمر وهو ما يشعرنا بالحزن".
يقول الخبير في الشأن الروسي د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:
"هذه التصرفات من الإدارة الفرنسية والإدارات الأخرى في أوروبا الغربية تحديدا، تدلل على مدى الصراع ما بين الاستقلالية والتبعية للولايات المتحدة، والذي قال عنهم لافروف، إنهم أصبحوا فعليا تابعين وينفذون الأجندة الأمريكية، ويفتقدون لسيادتهم السياسية والعسكرية".
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
أكد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات بينيت التي ادعى فيها "أن القدس ستبقى مدينة موحدة"، أن "مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".
يقول مدير جامعة القدس المفتوحة- فرع بيت لحم الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا، بهذا الشأن:
"اليوم المعركة على القدس، وعلى كل شيء له علاقة بالفلسطينيين وبرمزيتهم، وكل ما له علاقة بالتاريخ والجغرافيا والدين والثقافة، وكل هذه الأمور ترتبط ارتباطا عضويا بمدينة القدس، ومسيرة الأعلام الإسرائيلية غير المسبوقة في تاريخ الاحتلال، تعكس واقع الأزمة التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية اليمنية الفاشية في هذا التوقيت".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..