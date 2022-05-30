https://arabic.sputniknews.com/20220530/دنيا-سمير-غانم-تعود-للسينما-والمسرح-لأول-مرة-منذ-وفاة-والديها-1062899264.html
دنيا سمير غانم تعود للسينما والمسرح لأول مرة منذ وفاة والديها
دنيا سمير غانم تعود للسينما والمسرح لأول مرة منذ وفاة والديها
تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لاستئناف نشاطها الفني؛ بعد توقف دام نحو عام إثر وفاة والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:29+0000
2022-05-30T14:29+0000
2022-05-30T14:29+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وتشارك دنيا سمير غانم في مسرحية جديدة تحمل اسم "روحي أنا" مع عدد من نجوم الفن بينهم علي ربيع وبيومي فؤاد وشيماء سيف، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين.ومن المقرر أن تبدأ الفنانة المصرية بروفات مسرحيتها الجديدة خلال أيام.وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "تسليم أهالي"، وهو آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الذي شاركت فيه مع آخرين أبرزهم بيومي فؤاد ولوسي.يذكر أن آخر الأعمال السينمائية لدنيا سمير غانم كان فيلم "لف ودوران" عام 2016 مع الفنان أحمد حلمي وآخرين من نجوم الفن.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/رحمة-أحمد-فنانة-جديدة-بدلا-من-دنيا-سمير-غانم-في-مسلسل-الكبير-أوي-تبهر-الجميع-بموهبتها-1060951233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
دنيا سمير غانم تعود للسينما والمسرح لأول مرة منذ وفاة والديها
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تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لاستئناف نشاطها الفني؛ بعد توقف دام نحو عام إثر وفاة والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.
وتشارك دنيا سمير غانم في مسرحية جديدة تحمل اسم "روحي أنا" مع عدد من نجوم الفن بينهم علي ربيع وبيومي فؤاد وشيماء سيف، حسبما ذكر
موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن تبدأ الفنانة المصرية بروفات مسرحيتها الجديدة خلال أيام.
وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "تسليم أهالي"، وهو آخر أعمال الفنانة الراحلة
دلال عبد العزيز، الذي شاركت فيه مع آخرين أبرزهم بيومي فؤاد ولوسي.
يذكر أن آخر الأعمال السينمائية
لدنيا سمير غانم كان فيلم "لف ودوران" عام 2016 مع الفنان أحمد حلمي وآخرين من نجوم الفن.