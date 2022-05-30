https://arabic.sputniknews.com/20220530/دوي-انفجار-هائل-في-مليتوبول-1062874497.html
دوي انفجار هائل في مليتوبول
دوي انفجار هائل في مليتوبول
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه عن دوي انفجار قوي في وسط ميليتوبول. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T06:22+0000
2022-05-30T06:22+0000
2022-05-30T06:25+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب على تلغرام: "اليوم، في حوالي الساعة 7:40 صباحًا، سمع دوي انفجار قوي في وسط المدينة. كانت النوافذ والجدران في المنازل ترتجف بالقرب من سكان شوارع بوغدان خميلنيتسكي، وسيرغي كيروف، وبيتر دوروشنكو. امتلأ مركز المدينة بالدخان الأسود.ولم يحدد روغوف ما إذا كان هناك ضحايا نتيجة حالة الطوارئ وأسبابها.بينما ذكر مصدر في إدارة المدينة لوكالة "سبوتنيك" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجاروقال المصدر: "نتيجة الهجوم وبحسب معطيات أولية أصيب ثلاثة أشخاص".وأكد أن سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة المدينة نسفت في وسط المدينة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دوي انفجار هائل في مليتوبول
06:22 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه عن دوي انفجار قوي في وسط ميليتوبول.
وكتب على تلغرام: "اليوم، في حوالي الساعة 7:40 صباحًا، سمع دوي انفجار قوي في وسط المدينة. كانت النوافذ والجدران في المنازل ترتجف بالقرب من سكان شوارع بوغدان خميلنيتسكي، وسيرغي كيروف، وبيتر دوروشنكو. امتلأ مركز المدينة بالدخان الأسود.
ولم يحدد روغوف ما إذا كان هناك ضحايا نتيجة حالة الطوارئ وأسبابها.
بينما ذكر مصدر في إدارة المدينة لوكالة "سبوتنيك" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجار
وقال المصدر: "نتيجة الهجوم وبحسب معطيات أولية أصيب ثلاثة أشخاص".
وأكد أن سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة المدينة نسفت في وسط المدينة.