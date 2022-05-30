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دوي انفجار هائل في مليتوبول
دوي انفجار هائل في مليتوبول
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه عن دوي انفجار قوي في وسط ميليتوبول. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T06:22+0000
2022-05-30T06:25+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب على تلغرام: "اليوم، في حوالي الساعة 7:40 صباحًا، سمع دوي انفجار قوي في وسط المدينة. كانت النوافذ والجدران في المنازل ترتجف بالقرب من سكان شوارع بوغدان خميلنيتسكي، وسيرغي كيروف، وبيتر دوروشنكو. امتلأ مركز المدينة بالدخان الأسود.ولم يحدد روغوف ما إذا كان هناك ضحايا نتيجة حالة الطوارئ وأسبابها.بينما ذكر مصدر في إدارة المدينة لوكالة "سبوتنيك" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجاروقال المصدر: "نتيجة الهجوم وبحسب معطيات أولية أصيب ثلاثة أشخاص".وأكد أن سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة المدينة نسفت في وسط المدينة.
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أخبار أوكرانيا

دوي انفجار هائل في مليتوبول

06:22 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 30.05.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه عن دوي انفجار قوي في وسط ميليتوبول.
وكتب على تلغرام: "اليوم، في حوالي الساعة 7:40 صباحًا، سمع دوي انفجار قوي في وسط المدينة. كانت النوافذ والجدران في المنازل ترتجف بالقرب من سكان شوارع بوغدان خميلنيتسكي، وسيرغي كيروف، وبيتر دوروشنكو. امتلأ مركز المدينة بالدخان الأسود.
ولم يحدد روغوف ما إذا كان هناك ضحايا نتيجة حالة الطوارئ وأسبابها.
بينما ذكر مصدر في إدارة المدينة لوكالة "سبوتنيك" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجار
وقال المصدر: "نتيجة الهجوم وبحسب معطيات أولية أصيب ثلاثة أشخاص".
وأكد أن سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة المدينة نسفت في وسط المدينة.
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