https://arabic.sputniknews.com/20220530/رئيسة-ميليتوبول-عن-الهجوم-الإرهابي-في-المدينة-التحقيقات-جارية-وسنجد-الجناة-1062879296.html
رئيسة ميليتوبول عن الهجوم الإرهابي في المدينة: التحقيقات جارية وسنجد الجناة
رئيسة ميليتوبول عن الهجوم الإرهابي في المدينة: التحقيقات جارية وسنجد الجناة
أعلنت القائمة بأعمال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية في ميليتوبول، منطقة زابوروجيه، غالينا دانيلشينكو، في تعليقها على الانفجار في المدينة، إنه يجري تنفيذ... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T08:06+0000
2022-05-30T08:06+0000
2022-05-30T08:06+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت على الهواء على قناة روسيا 24 "التحقيقات جارية، بالطبع، يعمل فريق عملياتي هناك".كما أكدت دانيلشينكو، وقوع إصابتين في الانفجار في المدينة، وأنهما يتلقيا المساعدة اللازمة.ذكرت إدارة المدينة فى بيان في وقت سابق أن سلطات مليتوبول بمنطقة زابوروجيه ووصفت انفجار سيارة بوسط المدينة بأنه هجوم ارهابي. وأشارت سلطات المدينة إلى أنه "نتيجة لذلك، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 28 عامًا وصبي يبلغ من العمر 25 عامًا - متطوعان يقدمان المساعدة الإنسانية في ميليتوبول".
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أخبار أوكرانيا
رئيسة ميليتوبول عن الهجوم الإرهابي في المدينة: التحقيقات جارية وسنجد الجناة
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أعلنت القائمة بأعمال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية في ميليتوبول، منطقة زابوروجيه، غالينا دانيلشينكو، في تعليقها على الانفجار في المدينة، إنه يجري تنفيذ إجراءات تحقيقية - في رأيها، سيتم العثور على الجناة.
وقالت على الهواء على قناة روسيا 24 "التحقيقات جارية، بالطبع، يعمل فريق عملياتي هناك".
كما أكدت دانيلشينكو، وقوع إصابتين في الانفجار في المدينة، وأنهما يتلقيا المساعدة اللازمة.
وقالت: "أصيب اثنان، وهما شابان: شاب وفتاة. وهما الآن في المستشفى، وحالتهما مستقرة، ولديهما إصابات بشظايا، وإصابات في أطرافهما. وهم يتلقيان كل ما يلزم من العلاج الطبي. آمل أن يتعافيا".
ذكرت إدارة المدينة فى بيان في وقت سابق أن سلطات مليتوبول بمنطقة زابوروجيه ووصفت انفجار سيارة بوسط المدينة
بأنه هجوم ارهابي. وأشارت سلطات المدينة إلى أنه "نتيجة لذلك، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 28 عامًا وصبي يبلغ من العمر 25 عامًا - متطوعان يقدمان المساعدة الإنسانية في ميليتوبول".