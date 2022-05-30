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رئيسي يشدد على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم جميع الأطياف
رئيسي يشدد على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم جميع الأطياف
شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم كافة الأطياف، معربا عن قلقه من تنامي "الإرهاب" هناك. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:00+0000
2022-05-30T10:00+0000
إيران
أخبار أفغانستان اليوم
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طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان، اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية، إن "تواجد الإرهابيين في أفغانستان يقلق طهران ودوشنبه معا وقد أكدنا على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم كافة الأطياف".وأضاف أن "الأطراف التي تدعم الإرهاب في أفغانستان لا يمكن أن تفكر أبدا في مصلحة شعوب المنطقة، وقد شهدنا ذلك بعد تواجد الناتو في هذا البلد على مدى الفترة الماضية".وتابع رئيسي أن "تواجد الإرهاب في أفغانستان مقلق للغاية ولا يمكن أن نقبل بذلك أبدا وذلك من أجل الشعب المسلم في أفغانستان وشعوب المنطقة".وكان رئيس جمهورية طاجيكستان قد وصل مساء أمس الأحد إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية من المقرر أن يتم خلالها التوقيع على عدة وثائق للتعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/رئيسي-يطالب-بكشف-الهجمات-الإرهابية-ضد-الشعب-الأفغاني-والتصدي-لها-1061531732.html
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إيران, أخبار أفغانستان اليوم

رئيسي يشدد على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم جميع الأطياف

10:00 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / -
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شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم كافة الأطياف، معربا عن قلقه من تنامي "الإرهاب" هناك.
طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان، اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية، إن "تواجد الإرهابيين في أفغانستان يقلق طهران ودوشنبه معا وقد أكدنا على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم كافة الأطياف".
وأضاف أن "الأطراف التي تدعم الإرهاب في أفغانستان لا يمكن أن تفكر أبدا في مصلحة شعوب المنطقة، وقد شهدنا ذلك بعد تواجد الناتو في هذا البلد على مدى الفترة الماضية".
عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
رئيسي يطالب بكشف الهجمات الإرهابية ضد الشعب الأفغاني والتصدي لها
23 أبريل, 17:47 GMT
وتابع رئيسي أن "تواجد الإرهاب في أفغانستان مقلق للغاية ولا يمكن أن نقبل بذلك أبدا وذلك من أجل الشعب المسلم في أفغانستان وشعوب المنطقة".
وكان رئيس جمهورية طاجيكستان قد وصل مساء أمس الأحد إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية من المقرر أن يتم خلالها التوقيع على عدة وثائق للتعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
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