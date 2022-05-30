https://arabic.sputniknews.com/20220530/رئيس-الحشد-الشعبي-العراقي-وبوغدانوف-يؤكدان-أهمية-تعزيز-الجهود-لمواجهة-تحديات-المنطقة-1062886957.html
رئيس الحشد الشعبي العراقي وبوغدانوف يؤكدان أهمية تعزيز الجهود لمواجهة تحديات المنطقة
رئيس الحشد الشعبي العراقي وبوغدانوف يؤكدان أهمية تعزيز الجهود لمواجهة تحديات المنطقة
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:04+0000
2022-05-30T11:04+0000
2022-05-30T11:04+0000
روسيا
العراق
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بغداد-سبوتنيك.وشدد الطرفان، وفقا لبيان صادر عن الحشد الشعبي العراقي، على "أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة على المستويين الأمني والسياسي".كما تبادلا، "وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط".هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات متساوية مع الدول الإسلامية.وأضاف لافروف في رسالته للمشاركين في قمة "روسيا والعالم الإسلامي"، التي تلاها نائبه ميخائيل بوغدانوف "إنني ألاحظ بارتياح المصلحة المشتركة بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية في تعزيز العلاقات المتساوية ومتبادلة المنفعة"
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روسيا, العراق
رئيس الحشد الشعبي العراقي وبوغدانوف يؤكدان أهمية تعزيز الجهود لمواجهة تحديات المنطقة
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أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تحديات المنطقة الأمنية والسياسية.
بغداد-سبوتنيك.وشدد الطرفان، وفقا لبيان صادر عن الحشد الشعبي العراقي، على "أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة على المستويين الأمني والسياسي".
كما تبادلا، "وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط".
هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات
متساوية مع الدول الإسلامية.
وأضاف لافروف في رسالته للمشاركين في قمة "روسيا والعالم الإسلامي"، التي تلاها نائبه ميخائيل بوغدانوف "إنني ألاحظ بارتياح المصلحة المشتركة بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية في تعزيز العلاقات المتساوية ومتبادلة المنفعة"