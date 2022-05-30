https://arabic.sputniknews.com/20220530/رئيس-الوزراء-المصري-تكبدنا-خسائر-غير-مباشرة-بنحو-335-مليار-جنيه-بسبب-الأزمة-الراهنة-1062902995.html

رئيس الوزراء المصري: تكبدنا خسائر غير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه بسبب الأزمة الراهنة

رئيس الوزراء المصري: تكبدنا خسائر غير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه بسبب الأزمة الراهنة

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، إن بلاده لم تكن بمنأى عن ‏تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، بعد انطلاق... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T16:33+0000

2022-05-30T16:33+0000

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وأشار في كلمته بمنتدى الأعمال المصري – البولندي، المقام في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أن "الاقتصاد المصري تكبّد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالميا، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معاً نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر"، وفق بيان رسمي.ولفت إلى أن "مصر تستهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي".ونوّه أن "هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص البولندي، لافتا في نفس السياق إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تتضمن منح "الرخصة الذهبية" لبعض المشروعات، وهي رخصة واحدة يتم إصدارها لتسهيل عمليات الاستثمار".وأكد رئيس الوزراء المصري في كلمته بمنتدي الأعمال المصري – البولندي، إلى أنه "لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا في عام 2021 ليصل الى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشرا إيجابيا يُشجعنا على العمل معا من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان".كما لفت إلى "أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى الموقع بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة "كاتوفيتسا" الاقتصادية البولندية، لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، سوف يفتح آفاقا واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، وأكد حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري"، بحسب البيان.وفي كلمته بالمنتدى "هنأ رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، وزارة الإنتاج الحربي المصرية، وشركة "إيه سي سبولكا" البولندية على توصلهما إلى اتفاق بشأن تأسيس شراكة استثمارية لتصنيع أنظمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، معربا عن تطلعه إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا المشروع لما له من أهمية اقتصادية تُحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للجانبين".وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا، قال بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الاثنين، إن بولندا "تتوقع آفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مصر".وقال دودا إنه ناقش مع السيسي توريد الغاز المسال من مصر، وأخبره أن بولندا لديها محطة للغاز الطبيعي المسال في سفينويتس، يجري توسيعها حاليًا، وتخطط لبناء ميناء غاز عائم جديد في غدانسك في المستقبل.وأضاف الرئيس البولندي: "هنا نعتبر مصر شريكا واعدا للغاية. كما ندعم بشكل مطلق المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي".

https://arabic.sputniknews.com/20220530/السيسي-استئناف-الطيران-المباشر-بين-مصر-وبولندا-اعتبارا-من-الغد-1062892230.html

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