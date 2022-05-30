https://arabic.sputniknews.com/20220530/روسيا-تطور-نظاما-محليا-لتجنب-التصادم-الجوي-لجميع-أنواع-الطائرات--1062873380.html
روسيا تطور نظاما محليا لتجنب التصادم الجوي لجميع أنواع الطائرات
روسيا تطور نظاما محليا لتجنب التصادم الجوي لجميع أنواع الطائرات
قال سيرجي بابوروف، الرئيس التنفيذي لشركة نافيجيتور إنه تم إنشاء أول نظام محلي لتجنب التصادم الجوي (ACAS) في روسيا لجميع أنواع الطائرات. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T03:22+0000
2022-05-30T03:22+0000
2022-05-30T03:23+0000
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. قال بابوروف لوكالة "سبوتنيك": "نظام تجنب الاصطدام المحمول جوا هو أول نظام محلي فريد من نوعه، لا يحتوي على نظائره".وأضاف: "النظام يحذر الطائرات، ويعطي إشارة إلى الطيار الآلي لتجنب الاصطدام بالطائرات"، مشيرا إلى أنه يعد تاج استبدال الواردات".وأوضح بابوروف أن النظام الروسي الجديد لديه وضع مراقبة هجين: المراقبة السلبية للوضع وهوائي نشط ينقل المعلومات إلى طائرات أخرى حول موقعه.وتم تصميم النظام الروسي الجديد لجميع أنواع طائرات إليوشن إل-96وسوخوي سوبرجيت إليوشن إل-14 وغيرها من الطائرات التي كانت تستخدم سابقا أنظمة تجنب الاصطدام المروري American Collins.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20180918/بوتين-إسقاط-إيل20-حوادث-مأساوية-1035390567.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا تطور نظاما محليا لتجنب التصادم الجوي لجميع أنواع الطائرات
03:22 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 03:23 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
قال سيرجي بابوروف، الرئيس التنفيذي لشركة نافيجيتور إنه تم إنشاء أول نظام محلي لتجنب التصادم الجوي (ACAS) في روسيا لجميع أنواع الطائرات.
موسكو - سبوتنيك
. قال بابوروف لوكالة "سبوتنيك": "نظام تجنب الاصطدام المحمول جوا هو أول نظام محلي فريد من نوعه، لا يحتوي على نظائره".
وأضاف: "النظام يحذر الطائرات، ويعطي إشارة إلى الطيار الآلي لتجنب الاصطدام بالطائرات"، مشيرا إلى أنه يعد تاج استبدال الواردات".
18 سبتمبر 2018, 13:14 GMT
وأوضح بابوروف أن النظام الروسي الجديد لديه وضع مراقبة هجين: المراقبة السلبية للوضع وهوائي نشط ينقل المعلومات إلى طائرات أخرى حول موقعه.
وتم تصميم النظام الروسي الجديد لجميع أنواع طائرات إليوشن إل-96
وسوخوي سوبرجيت إليوشن إل-14 وغيرها من الطائرات التي كانت تستخدم سابقا أنظمة تجنب الاصطدام المروري American Collins.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.