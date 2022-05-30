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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220530/روسيا-تنجح-في-حل-مشكلة-رئيسية-في-أوكرانيا-1062874357.html
روسيا تنجح في حل مشكلة رئيسية في أوكرانيا
روسيا تنجح في حل مشكلة رئيسية في أوكرانيا
سمّى قائد سابق لقوات المظلات الروسية "المشكلة الرئيسية" أمام القوات الروسية التي تقوم بتنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان جنوب شرق... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T05:50+0000
2022-05-30T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح الجنرال غيورغي شباك لقناة "راشا توداي" في التلفزيون الروسي أن المشكلة الرئيسية هي السيطرة على المدن. وأشار إلى أن المسلحين لدى الجيش الأوكراني يستخدمون الطوابق العليا للدور السكنية كمرابض النيران ولا يسمحون إبان ذلك لسكان هذه الدور بمغادرة شققهم في الطوابق السفلى ليكونوا بمثابة درع بشري لهم. كما أنهم يجعلون المنشآت الصناعية نقاط ارتكاز لهم.وتتمكن القوات الروسية، مع ذلك، من حل هذه المشكلة. وأوضح الجنرال شباك أن تحييد المسلحين المختبئين في الدور السكنية والمنشآت الصناعية تقوم به مجموعات من عناصر القوات الروسية مدعومة من قبل الدبابات والمدفعية بتوجيه الضربات لهم بمنتهى الدقة.وأشاد الجنرال شباك، بالتكتيك الذي تتبعه القوات الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا التكتيك يراعي تحقيق التقدم رويدا رويدا مع المحافظة على سلامة أرواح الجنود الروس والسكان المحليين.
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رصد عسكري

روسيا تنجح في حل مشكلة رئيسية في أوكرانيا

05:50 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصوراستخدم المسلحون لدى الجيش الأوكراني مصنع الصلب في مدينة ماريوبول كنقطة ارتكاز واستناد لهم
استخدم المسلحون لدى الجيش الأوكراني مصنع الصلب في مدينة ماريوبول كنقطة ارتكاز واستناد لهم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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سمّى قائد سابق لقوات المظلات الروسية "المشكلة الرئيسية" أمام القوات الروسية التي تقوم بتنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان جنوب شرق أوكرانيا،حيث يرتكب نظام الحكم الأوكراني جرائم الإبادة ضدهم منذ عام 2014.
وأوضح الجنرال غيورغي شباك لقناة "راشا توداي" في التلفزيون الروسي أن المشكلة الرئيسية هي السيطرة على المدن. وأشار إلى أن المسلحين لدى الجيش الأوكراني يستخدمون الطوابق العليا للدور السكنية كمرابض النيران ولا يسمحون إبان ذلك لسكان هذه الدور بمغادرة شققهم في الطوابق السفلى ليكونوا بمثابة درع بشري لهم. كما أنهم يجعلون المنشآت الصناعية نقاط ارتكاز لهم.
وتتمكن القوات الروسية، مع ذلك، من حل هذه المشكلة. وأوضح الجنرال شباك أن تحييد المسلحين المختبئين في الدور السكنية والمنشآت الصناعية تقوم به مجموعات من عناصر القوات الروسية مدعومة من قبل الدبابات والمدفعية بتوجيه الضربات لهم بمنتهى الدقة.
وأشاد الجنرال شباك، بالتكتيك الذي تتبعه القوات الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا التكتيك يراعي تحقيق التقدم رويدا رويدا مع المحافظة على سلامة أرواح الجنود الروس والسكان المحليين.
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