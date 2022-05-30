https://arabic.sputniknews.com/20220530/زعيم-أنصار-الله-يتهم-التحالف-بالتخطيط-لتصعيد-عسكري-واقتصادي-في-اليمن-1062906668.html

زعيم أنصار الله يتهم التحالف بالتخطيط لتصعيد عسكري واقتصادي في اليمن

زعيم أنصار الله يتهم التحالف بالتخطيط لتصعيد عسكري واقتصادي في اليمن

اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الاثنين، التحالف العربي بقيادة السعودية بالترتيب لتصعيد عسكري خلال المرحلة المقبلة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T19:54+0000

2022-05-30T19:54+0000

2022-05-30T19:54+0000

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أنصار الله

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الحوثي خلال لقائه قبائل من محافظة ذمار "وسط اليمن"، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله": "الترتيبات السياسية الأخيرة التي أزاحوا بها عميلا وأتوا بعده بحفنة من العملاء هي تجل لهزيمتهم وفشلهم وخسارتهم"، في إشارة إلى نقل السلطة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي.وأضاف: "الأعداء (يقصد التحالف العربي) يواصلون استهداف البلد على كل المستويات ويواصلون ترتيباتهم العسكرية بهدف التصعيد في المراحل المقبلة".وتابع: "مهما كان هناك من هدن فهي مؤقتة، وهناك ترتيبات عسكرية للعدو ومؤامرات اقتصادية وسياسية وشاملة".وأردف: ورأى زعيم "أنصار الله"، أن "اليهود هم الذين يقودون بمؤامراتهم مجمل الأحداث التي تستهدف أبناء الأمة ومنهم الشعب اليمني".وقال إن "العدو الإسرائيلي لم يجرؤ في الدخول بعدوان مباشر على اليمن فهو أعجز من ذلك ويراها مغامرة خطيرة، ودفع بالأغبياء المنافقين ليعتدوا على اليمن تحت عناوين أخرى ويبذلون التكاليف مهما بلغ حجمها".وكشف الحوثي أن "في حضرموت والمهرة وعدن قواعد أمريكية وبريطانية"، مضيفاً أن "الأمريكي والإسرائيلي لا يريدان تحمل الخسائر البشرية والمادية بل يدفعان بالمنافقين الأغبياء"، على حد تعبيره.ووصف زعيم "أنصار الله"، معركة الجماعة في التصدي للتحالف بأنها "معركة مقدسة وجهاد في سبيل الله .. ومعركة الحرية والاستقلال والكرامة".وعلق الحوثي، على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، بالقول إنها "اعتداءات يهودية صهيونية مستفزة ويوجهون بها رسالة إلى كل المسلمين".واعتبر أنوجدد الحوثي، التأكيد على وقوف جماعته مع محور المقاومة ضد إسرائيل، بالقول: "أعلنا بكل جد أننا ضمن المعادلة التي أعلنها السيد حسن نصر الله وأننا سنكون من الحاضرين ليكون لنا موقف القتال في سبيل الله".وشن زعيم "أنصار الله" هجوماً لاذعاً على السعودية والإمارات، بالقول: "ظهر الإماراتي والسعودي وهم يحملون راية النفاق وتحركوا في المنطقة تحت عنوان التطبيع".وأضاف: "يستضاف المجرمون الصهاينة في الرياض والإمارات باسم الدين وما يسمى بمؤتمرات الأديان.. وفي الوقت الذي يتحالف المطبعون مع اليهود العدو رقم واحد للأمة يعادون المجاهدين في فلسطين".وحذر الحوثي من أن "العالم مقبل على أزمات غذائية بفعل مؤامرات أمريكية إسرائيلية وغربية وهم يرتبون لذلك"، على حد قوله.وذكر أن "الأعداء يرتبون لوقف تصدير بعض الدول لمنتجاتها إلى العالم الإسلامي لخلق أزمة غذائية"، على حد تعبيره.وأكد أن "اليمن بلد زراعي ومحافظة ذمار من المحافظات الخصبة وهذا يستدعي نشاطا كثيفا ومنظما"، معتبراً أنه "لا يليق بالشعب اليمني أن يكون اعتماده بشكل كامل في توفير غذائه الضروري من عند أعدائه فيتحكمون بما يصل إليه".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله