https://arabic.sputniknews.com/20220530/ستولتنبرغ-الناتو-يريد-تعزيز-دفاعاته-ليكون-جاهزا-لأي-تهديد-من-أي-اتجاه-1062880964.html
ستولتنبرغ: الناتو يريد تعزيز دفاعاته ليكون جاهزا لأي تهديد من أي اتجاه
ستولتنبرغ: الناتو يريد تعزيز دفاعاته ليكون جاهزا لأي تهديد من أي اتجاه
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يعتزم تعزيز القدرات الدفاعية للحلف ليس فقط في الشرق، ولكن في جميع أنحاء الإقليم من أجل الاستعداد لتهديد... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T08:54+0000
2022-05-30T08:54+0000
2022-05-30T08:54+0000
العالم
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع النسخة الإسبانية من ABC رداً على سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في قمة الناتو القادمة لضمان القدرة الدفاعية لدول الحلف في أوروبا الشرقية: "ما نتوقعه من قمة مدريد هو أننا سنقوي دفاعاتنا، ليس فقط في الشرق، ولكن في جميع أنحاء الحلف، بحيث لا يوجد شك في أننا جاهزون لأي تهديد، بغض النظر عن الاتجاه".كما أكد الأمين العام لحلف الناتو أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وأشار إلى أن الحلف قد تبادل المعلومات الاستخباراتية في الخريف الماضي.وقال: "لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الحرب ... في الواقع، في الخريف الماضي تبادلنا معلومات استخبارية ... نحتاج لأن نكون مستعدين لحرب طويلة".في الوقت نفسه، أشار ستولتنبرغ إلى أن حلفاء الناتو يجب أن "يدعموا حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
ستولتنبرغ: الناتو يريد تعزيز دفاعاته ليكون جاهزا لأي تهديد من أي اتجاه
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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يعتزم تعزيز القدرات الدفاعية للحلف ليس فقط في الشرق، ولكن في جميع أنحاء الإقليم من أجل الاستعداد لتهديد من أي اتجاه.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع النسخة الإسبانية من ABC رداً على سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في قمة الناتو القادمة لضمان القدرة الدفاعية لدول الحلف
في أوروبا الشرقية: "ما نتوقعه من قمة مدريد هو أننا سنقوي دفاعاتنا، ليس فقط في الشرق، ولكن في جميع أنحاء الحلف، بحيث لا يوجد شك في أننا جاهزون لأي تهديد، بغض النظر عن الاتجاه".
كما أكد الأمين العام لحلف الناتو أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وأشار إلى أن الحلف قد تبادل المعلومات الاستخباراتية في الخريف الماضي.
وقال: "لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الحرب ... في الواقع، في الخريف الماضي تبادلنا معلومات استخبارية ... نحتاج لأن نكون مستعدين لحرب طويلة".
في الوقت نفسه، أشار ستولتنبرغ إلى أن حلفاء الناتو يجب أن "يدعموا حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس".