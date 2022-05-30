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https://arabic.sputniknews.com/20220530/سلطات-زابوروجيه-تعلن-عن-تورط-المخربين-الأوكرانيين-في-الهجوم-في-ميليتوبل-1062875673.html
سلطات زابوروجيه تعلن عن تورط المخربين الأوكرانيين في الهجوم في ميليتوبل
سلطات زابوروجيه تعلن عن تورط المخربين الأوكرانيين في الهجوم في ميليتوبل
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، أن مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية كانت وراء الهجوم الإرهابي في وسط... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T06:56+0000
2022-05-30T06:57+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال: "إن قوات التخريب الأوكرانية وراء الهجوم الإرهابي، لكنها في الحقيقة جماعة إرهابية. وأنا متأكد من أنه ينبغي تعزيز التدابير الأمنية لمكافحة الإرهاب في المنطقة من أجل الاستمرار في منع المسلحين الأوكرانيين من تخويف السكان ومحاولة تعطيل "أسلوب الحياة السلمي". دوى الانفجار في ميليتوبول المحررة صباح الاثنين. وفي وسط المدينة تم نسف سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة المدينة. وبحسب معطيات أولية، أصيب ثلاثة أشخاص. خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا. وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
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أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه تعلن عن تورط المخربين الأوكرانيين في الهجوم في ميليتوبل

06:56 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 06:57 GMT 30.05.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
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أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، أن مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية كانت وراء الهجوم الإرهابي في وسط مدينة ميليتوبول.
وقال: "إن قوات التخريب الأوكرانية وراء الهجوم الإرهابي، لكنها في الحقيقة جماعة إرهابية. وأنا متأكد من أنه ينبغي تعزيز التدابير الأمنية لمكافحة الإرهاب في المنطقة من أجل الاستمرار في منع المسلحين الأوكرانيين من تخويف السكان ومحاولة تعطيل "أسلوب الحياة السلمي".
دوى الانفجار في ميليتوبول المحررة صباح الاثنين. وفي وسط المدينة تم نسف سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة المدينة. وبحسب معطيات أولية، أصيب ثلاثة أشخاص.
خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا. وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
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