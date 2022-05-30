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https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-وإيران-تكثفان-التعاون-في-مجال-مكافحة-العواصف-الغبارية-1062901340.html
سوريا وإيران تكثفان التعاون في مجال "مكافحة العواصف الغبارية"
سوريا وإيران تكثفان التعاون في مجال "مكافحة العواصف الغبارية"
ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، المهندس حسين مخلوف، مع معاون الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة، علي سلاجقة، والوفد المرافق له سبل تطوير... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:33+0000
2022-05-30T15:33+0000
أخبار سوريا اليوم
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واطلع الجانبان على الدراسات والخبرات التي أنجزت في هذا المجال، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والبرامج التنفيذية التي أنجزت لهذه الغاية والعمل على تفعيلها وتأطيرها ضمن اتفاق يتيح العمل للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً في جميع مناحي الحياة، حسبما ذكرتة الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الاثنين.وصرح الوزير مخلوف للصحفيين بأن "العمل يتم من خلال المباحثات مع الجانب الإيراني على تعزيز ما تم البدء به منذ عام 2006 في المجال البيئي والتوصل الى برنامج تنفيذي يتيح الاستفادة من خبرات الجانبين في موضوع معالجة ظواهر العواصف الغبارية التي تؤثر سلباً في صحة الإنسان والمجتمع والاقتصاد والغطاء النباتي".وأوضح مخلوف أن "الإرهاب الذي استهدف سورية ألحق الأذى بجميع عناصر البيئة والتربة وأسهم في تلوث الهواء نتيجة تكرير النفط العشوائي وقطع الأشجار الجائر وحرائق الغابات إضافة إلى الانتهاكات المستمرة للموارد المائية وقطع مياه نهر الفرات من الاحتلال التركي والتي تضاف إلى جرائمه بحق حقول القمح".ونوه سلاجقة إلى "أهمية العلاقات التي تربط إيران مع سورية في مختلف المجالات منها البيئي الذي يتم العمل على تطويره وتفعيل مكافحة العواصف الرملية التي تؤثر سلباً في جميع دول المنطقة مبيناً أنه مع اشتداد هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة وزيادة كثافة العواصف الرملية كان لابد من تفعيل التفاهمات السابقة بين البلدين".وأضاف سلاجقة أن "الدراسات المشتركة تظهر أن منطقة دير الزور هي من البؤر الرئيسية للعواصف الرملية التي تضرب سورية ودول المنطقة وصولاً إلى إيران ولهذا نتطلع من خلال تبادل الخبرات والمباحثات الثنائية إلى تبني برنامج عمل تنفيذي يمكن الجانبين من تخفيف هذه الظاهرة وإنهاء معاناة شعوب المنطقة المتضررين منها بشكل مباشر".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-توقع-اتفاقية-تعاون-في-المجال-العسكري-مع-أبخازيا-1062886945.html
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أخبار سوريا اليوم

سوريا وإيران تكثفان التعاون في مجال "مكافحة العواصف الغبارية"

15:33 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarمناظر عامة للمدن العربية - مدينة دمشق، سوريا 10 سبتمبر/ أيلول 2018
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة دمشق، سوريا 10 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، المهندس حسين مخلوف، مع معاون الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة، علي سلاجقة، والوفد المرافق له سبل تطوير التعاون في المجال البيئي والعمل على مكافحة ظاهرة الكثبان الرملية والعواصف الغبارية التي بدأت تضرب المنطقة نتيجة التغيرات المناخية.
واطلع الجانبان على الدراسات والخبرات التي أنجزت في هذا المجال، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والبرامج التنفيذية التي أنجزت لهذه الغاية والعمل على تفعيلها وتأطيرها ضمن اتفاق يتيح العمل للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً في جميع مناحي الحياة، حسبما ذكرتة الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الاثنين.
وصرح الوزير مخلوف للصحفيين بأن "العمل يتم من خلال المباحثات مع الجانب الإيراني على تعزيز ما تم البدء به منذ عام 2006 في المجال البيئي والتوصل الى برنامج تنفيذي يتيح الاستفادة من خبرات الجانبين في موضوع معالجة ظواهر العواصف الغبارية التي تؤثر سلباً في صحة الإنسان والمجتمع والاقتصاد والغطاء النباتي".
"سورية قطعت شوطاً مهماً في مجال حماية البيئة من خلال إعادة تأهيل المراعي ونثر البذور في البادية وتم إصدار التشريعات التي تحمي عناصر البيئة وأهمها قوانين حماية البيئة والحراج والبادية وهناك تجارب سابقة تتعلق بتثبيت الكثبان الرملية وإعادة تأهيل المناطق".
وأوضح مخلوف أن "الإرهاب الذي استهدف سورية ألحق الأذى بجميع عناصر البيئة والتربة وأسهم في تلوث الهواء نتيجة تكرير النفط العشوائي وقطع الأشجار الجائر وحرائق الغابات إضافة إلى الانتهاكات المستمرة للموارد المائية وقطع مياه نهر الفرات من الاحتلال التركي والتي تضاف إلى جرائمه بحق حقول القمح".
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا
11:04 GMT
ونوه سلاجقة إلى "أهمية العلاقات التي تربط إيران مع سورية في مختلف المجالات منها البيئي الذي يتم العمل على تطويره وتفعيل مكافحة العواصف الرملية التي تؤثر سلباً في جميع دول المنطقة مبيناً أنه مع اشتداد هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة وزيادة كثافة العواصف الرملية كان لابد من تفعيل التفاهمات السابقة بين البلدين".
وأضاف سلاجقة أن "الدراسات المشتركة تظهر أن منطقة دير الزور هي من البؤر الرئيسية للعواصف الرملية التي تضرب سورية ودول المنطقة وصولاً إلى إيران ولهذا نتطلع من خلال تبادل الخبرات والمباحثات الثنائية إلى تبني برنامج عمل تنفيذي يمكن الجانبين من تخفيف هذه الظاهرة وإنهاء معاناة شعوب المنطقة المتضررين منها بشكل مباشر".
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