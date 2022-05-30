https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-وإيران-تكثفان-التعاون-في-مجال-مكافحة-العواصف-الغبارية-1062901340.html

سوريا وإيران تكثفان التعاون في مجال "مكافحة العواصف الغبارية"

سوريا وإيران تكثفان التعاون في مجال "مكافحة العواصف الغبارية"

ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، المهندس حسين مخلوف، مع معاون الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة، علي سلاجقة، والوفد المرافق له سبل تطوير... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T15:33+0000

2022-05-30T15:33+0000

2022-05-30T15:33+0000

أخبار سوريا اليوم

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واطلع الجانبان على الدراسات والخبرات التي أنجزت في هذا المجال، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والبرامج التنفيذية التي أنجزت لهذه الغاية والعمل على تفعيلها وتأطيرها ضمن اتفاق يتيح العمل للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً في جميع مناحي الحياة، حسبما ذكرتة الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الاثنين.وصرح الوزير مخلوف للصحفيين بأن "العمل يتم من خلال المباحثات مع الجانب الإيراني على تعزيز ما تم البدء به منذ عام 2006 في المجال البيئي والتوصل الى برنامج تنفيذي يتيح الاستفادة من خبرات الجانبين في موضوع معالجة ظواهر العواصف الغبارية التي تؤثر سلباً في صحة الإنسان والمجتمع والاقتصاد والغطاء النباتي".وأوضح مخلوف أن "الإرهاب الذي استهدف سورية ألحق الأذى بجميع عناصر البيئة والتربة وأسهم في تلوث الهواء نتيجة تكرير النفط العشوائي وقطع الأشجار الجائر وحرائق الغابات إضافة إلى الانتهاكات المستمرة للموارد المائية وقطع مياه نهر الفرات من الاحتلال التركي والتي تضاف إلى جرائمه بحق حقول القمح".ونوه سلاجقة إلى "أهمية العلاقات التي تربط إيران مع سورية في مختلف المجالات منها البيئي الذي يتم العمل على تطويره وتفعيل مكافحة العواصف الرملية التي تؤثر سلباً في جميع دول المنطقة مبيناً أنه مع اشتداد هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة وزيادة كثافة العواصف الرملية كان لابد من تفعيل التفاهمات السابقة بين البلدين".وأضاف سلاجقة أن "الدراسات المشتركة تظهر أن منطقة دير الزور هي من البؤر الرئيسية للعواصف الرملية التي تضرب سورية ودول المنطقة وصولاً إلى إيران ولهذا نتطلع من خلال تبادل الخبرات والمباحثات الثنائية إلى تبني برنامج عمل تنفيذي يمكن الجانبين من تخفيف هذه الظاهرة وإنهاء معاناة شعوب المنطقة المتضررين منها بشكل مباشر".

https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-توقع-اتفاقية-تعاون-في-المجال-العسكري-مع-أبخازيا-1062886945.html

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