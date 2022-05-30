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https://arabic.sputniknews.com/20220530/شولتز-ألمانيا-تتجه-نحو-الاستقلال-عن-إمدادات-الطاقة-الروسية-بوتيرة-عالية-1062898496.html
شولتز: ألمانيا تتجه نحو الاستقلال عن إمدادات الطاقة الروسية "بوتيرة عالية"
شولتز: ألمانيا تتجه نحو الاستقلال عن إمدادات الطاقة الروسية "بوتيرة عالية"
صرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين في بروكسل بأن ألمانيا تتجه نحو الاستقلال عن موارد الطاقة الروسية "بوتيرة عالية للغاية وبنشاط كبير". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:11+0000
2022-05-30T14:11+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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وأضاف شولتز: "بدأت ألمانيا الاستعداد لهذا الوضع في وقت مبكر جدًا، وبدأت المفاوضات مع الوزارات والإدارات ذات الصلة في ديسمبر/كانون الأول حول ما سيحدث إذا كان هناك مزيد من التصعيد وعواقبه على إمدادات الطاقة، ولذلك، كنا مستعدين جيدًا، ونحن نتقدم بخطى عالية للغاية وبنشاط كبير".وتابع أن بلاده تعتزم "التخلص من الاعتماد على واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام". وأردف شولتز: "استثمارات كبيرة في البنية التحتية في الموانئ الألمانية على بحر البلطيق وبحر الشمال يتم إجراؤها لتكون قادرة على استيراد الغاز من جميع أنحاء العالم وتعزيز استقلاليتنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/غازبروم-تستأنف-إمدادات-الغاز-إلى-تركيا-عبر-السيل-الأزرق-1062881584.html
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أخبار ألمانيا, روسيا

شولتز: ألمانيا تتجه نحو الاستقلال عن إمدادات الطاقة الروسية "بوتيرة عالية"

14:11 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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صرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين في بروكسل بأن ألمانيا تتجه نحو الاستقلال عن موارد الطاقة الروسية "بوتيرة عالية للغاية وبنشاط كبير".
وأضاف شولتز: "بدأت ألمانيا الاستعداد لهذا الوضع في وقت مبكر جدًا، وبدأت المفاوضات مع الوزارات والإدارات ذات الصلة في ديسمبر/كانون الأول حول ما سيحدث إذا كان هناك مزيد من التصعيد وعواقبه على إمدادات الطاقة، ولذلك، كنا مستعدين جيدًا، ونحن نتقدم بخطى عالية للغاية وبنشاط كبير".
"ألمانيا تعتزم وقف استيراد الفحم من روسيا بحلول الخريف".
وتابع أن بلاده تعتزم "التخلص من الاعتماد على واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام".
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
"غازبروم" تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "السيل الأزرق"
09:14 GMT
وأردف شولتز: "استثمارات كبيرة في البنية التحتية في الموانئ الألمانية على بحر البلطيق وبحر الشمال يتم إجراؤها لتكون قادرة على استيراد الغاز من جميع أنحاء العالم وتعزيز استقلاليتنا".
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