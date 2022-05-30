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https://arabic.sputniknews.com/20220530/صحيفة-الولايات-المتحدة-والصين-تعملان-على-اجتماع-لقادة-الدفاع-في-يونيو-1062897911.html
صحيفة: الولايات المتحدة والصين تعملان على اجتماع لوزيري الدفاع في يونيو
صحيفة: الولايات المتحدة والصين تعملان على اجتماع لوزيري الدفاع في يونيو
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة والصين تعملان على تنظيم أول اجتماع مباشر لوزيري الدفاع على هامش مؤتمر في سنغافورة في يونيو. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:06+0000
2022-05-30T14:08+0000
العالم
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وقالت الصحيفة: "تعمل الصين والولايات المتحدة على الموافقة على أول اجتماع مباشر لكبار مسؤوليهما العسكريين على هامش مؤتمر في سنغافورة منذ يونيو وسط تصاعد التوترات بشأن تايوان".يُذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يعتزم حضور منتدى حوار شانغريلا، حسب الصحيفة، الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 يونيو. ولم يتم الإعلان بعد عن زيارة وزير الدفاع الصيني وي فنغي ، لكن وفقًا لمصادر الصحيفة، يعتزم الوزير الحضور. وتشير الصحيفة إلى أن عقد هذا الاجتماع ليس نهائيا بعد والخطط قد تتغير.كما ذكر أوستن نفسه سابقًا أنه يتوقع لقاء وي فنغي في يونيو كجزء من منتدى Shangri-La Dialogue Security في سنغافورة.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في خطاب ألقاه حول السياسة الأمريكية تجاه الصين، إن الولايات المتحدة تعتبر الصين "أخطر تحد طويل الأجل" للنظام الدولي. مشددا في ذات الوقت على أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، بينما تعارض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن وتواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على مستوى كاف من القدرة الدفاعية.
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صحيفة: الولايات المتحدة والصين تعملان على اجتماع لوزيري الدفاع في يونيو

14:06 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 30.05.2022)
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة والصين تعملان على تنظيم أول اجتماع مباشر لوزيري الدفاع على هامش مؤتمر في سنغافورة في يونيو.
وقالت الصحيفة: "تعمل الصين والولايات المتحدة على الموافقة على أول اجتماع مباشر لكبار مسؤوليهما العسكريين على هامش مؤتمر في سنغافورة منذ يونيو وسط تصاعد التوترات بشأن تايوان".
يُذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يعتزم حضور منتدى حوار شانغريلا، حسب الصحيفة، الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 يونيو. ولم يتم الإعلان بعد عن زيارة وزير الدفاع الصيني وي فنغي ، لكن وفقًا لمصادر الصحيفة، يعتزم الوزير الحضور. وتشير الصحيفة إلى أن عقد هذا الاجتماع ليس نهائيا بعد والخطط قد تتغير.
كما ذكر أوستن نفسه سابقًا أنه يتوقع لقاء وي فنغي في يونيو كجزء من منتدى Shangri-La Dialogue Security في سنغافورة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في خطاب ألقاه حول السياسة الأمريكية تجاه الصين، إن الولايات المتحدة تعتبر الصين "أخطر تحد طويل الأجل" للنظام الدولي. مشددا في ذات الوقت على أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، بينما تعارض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن وتواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على مستوى كاف من القدرة الدفاعية.
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