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https://arabic.sputniknews.com/20220530/عمدة-مدينة-إيطالية-مكافحة-الموسيقى-الروسية-ضرب-من-الجنون-1062880448.html
عمدة مدينة إيطالية: مكافحة الموسيقى الروسية ضرب من الجنون
عمدة مدينة إيطالية: مكافحة الموسيقى الروسية ضرب من الجنون
وصف عمدة مدينة غوريتسيا الإيطالية قرار منظمي مسابقة موسيقية بضَرْب من الجنون. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T08:36+0000
2022-05-30T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقرر منظمو المسابقة الموسيقية المقامة في مدينة غوريتسيا منع مشاركة ثلاث عازفات كمان روسيات في المسابقة.وقال لورينتسو كوالي، رئيس جمعية "ليبيتسير" المنظمة للمسابقة، لـ"سبوتنيك": "إن قرارهم أتى تماشيا مع العقوبات الدولية المتعلقة بنزاع أوكرانيا".ومن جهة أخرى، ندد عمدة مدينة غوريتسيا بقرار منظمي المسابقة، مشيرا إلى أن مكافحة الموسيقى الروسية وأي موسيقى أخرى ضرب من الجنون. وأخبر رودولفو دزيبيرنا "سبوتنيك"، بأنهم دعوا العازفات الروسيات إلى إحياء حفلة في مدينتهم في نهاية يوليو/تموز المقبل.وأشار رئيس الجمعية المنظمة إلى أنه لكي تشارك العازفات الروسيات في المسابقة يجب أن يعبرن عن استنكارهن للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية لسكان في جنوب شرق أوكرانيا يتعرضون لهجمات من قبل قوات نظام كييف منذ عام 2014.
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عمدة مدينة إيطالية: مكافحة الموسيقى الروسية ضرب من الجنون

08:36 GMT 30.05.2022
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كمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
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وصف عمدة مدينة غوريتسيا الإيطالية قرار منظمي مسابقة موسيقية بضَرْب من الجنون.
وقرر منظمو المسابقة الموسيقية المقامة في مدينة غوريتسيا منع مشاركة ثلاث عازفات كمان روسيات في المسابقة.
وقال لورينتسو كوالي، رئيس جمعية "ليبيتسير" المنظمة للمسابقة، لـ"سبوتنيك": "إن قرارهم أتى تماشيا مع العقوبات الدولية المتعلقة بنزاع أوكرانيا".
ومن جهة أخرى، ندد عمدة مدينة غوريتسيا بقرار منظمي المسابقة، مشيرا إلى أن مكافحة الموسيقى الروسية وأي موسيقى أخرى ضرب من الجنون. وأخبر رودولفو دزيبيرنا "سبوتنيك"، بأنهم دعوا العازفات الروسيات إلى إحياء حفلة في مدينتهم في نهاية يوليو/تموز المقبل.
وأشار رئيس الجمعية المنظمة إلى أنه لكي تشارك العازفات الروسيات في المسابقة يجب أن يعبرن عن استنكارهن للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية لسكان في جنوب شرق أوكرانيا يتعرضون لهجمات من قبل قوات نظام كييف منذ عام 2014.
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