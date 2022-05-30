https://arabic.sputniknews.com/20220530/غازبروم-تعلق-إمدادات-الغاز-إلى-هولندا--1062904400.html

"غازبروم" تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا

"غازبروم" تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا

أعلنت شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية، اليوم الإثنين، أنها لم تتلق من شركة "غازوتيرا" الهولندية أي مدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز لشهر نيسان/أبريل، حتى... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T17:37+0000

2022-05-30T17:37+0000

2022-05-30T17:46+0000

روسيا

شركة غازبروم

تعليق

قطع إمداد الغاز

حكومة هولندا

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وقالت الشركة في بيان: "أخطرت شركة "غازتيرَا" الهولندية للطاقة شركة "غازبروم إكسبورت"، بأنها لا تنوي سداد مدفوعات الغاز الموردة بالروبل وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 172 بتاريخ 31 آذار/مارس 2022 ووفقًا لـ المخطط الذي اقترحته شركة غازبروم للتصدير".هذا وأفاد بيان لشركة "غازتيرا" الهولندية للطاقة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن: "شركة "غازتيرَا" قررت عدم الامتثال لمطالبات الدفع التي أعلنتها "غازبروم" من جانب واحد، والواردة في مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن المدفوعات مقابل الغاز الروسي". في وقت سابق، أوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى شركة" غازوم" الفنلندية تمامًا بسبب عدم الدفع بموجب المخطط الجديد، والذي يقتضي الدفع بالعملة الروسية، بعد أيام من قرار فنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) برغم المعارضة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/شركة-هولندية-تحذر-من-عواقب-وخيمة-لأوروبا-بعد-انقطاع-ملياري-متر-مكعب-من-الغاز-الروسي-عنها-1062900187.html

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روسيا, شركة غازبروم, تعليق, قطع إمداد الغاز, حكومة هولندا