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https://arabic.sputniknews.com/20220530/فرق-الإطفاء-تكافح-لإخماد-حريق-هائل-اندلع-في-سوق-بالعاصمة-الكويتية-1062895631.html
فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق هائل اندلع في سوق بالعاصمة الكويتية... فيديو
فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق هائل اندلع في سوق بالعاصمة الكويتية... فيديو
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن 5 فرق من قوة الإطفاء العام تتعامل حاليا مع حريق هائل اندلع في سوق الخيام بمنطقة الري، وتحاول السيطرة عليه لمنع امتداده. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:27+0000
2022-05-30T13:42+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وأضافت الوكالة، نقلا عن بيان قوة الإطفاء، أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بـ4 آلاف متر مربع، وأن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر في قوة الإطفاء أن "سرعة الرياح ونوعية المواد المشتعلة تشكل صعوبات كبيرة أمام فرق الإطفاء للسيطرة على النيران التي انتشرت بشكل كبير"، لافتة إلى طبيعة المنطقة المكشوفة تساهم في انتشار النيران بسبب سرعة الرياح.
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق هائل اندلع في سوق بالعاصمة الكويتية... فيديو

13:27 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 30.05.2022)
© AFP 2022 / JOSH EDELSONإطفاء حرائق
إطفاء حرائق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
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يتبع
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن 5 فرق من قوة الإطفاء العام تتعامل حاليا مع حريق هائل اندلع في سوق الخيام بمنطقة الري، وتحاول السيطرة عليه لمنع امتداده.
وأضافت الوكالة، نقلا عن بيان قوة الإطفاء، أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بـ4 آلاف متر مربع، وأن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر في قوة الإطفاء أن "سرعة الرياح ونوعية المواد المشتعلة تشكل صعوبات كبيرة أمام فرق الإطفاء للسيطرة على النيران التي انتشرت بشكل كبير"، لافتة إلى طبيعة المنطقة المكشوفة تساهم في انتشار النيران بسبب سرعة الرياح.
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Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:11 GMT
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